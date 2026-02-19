La utilidad de Gruma retrocede 18% en 2025

Ciudad de México.- Las ventas de Gruma crecieron en el cuarto trimestre de 2025, pero su utilidad retrocedió frente al mismo periodo del año previo. La compañía reportó ingresos netos por mil 589.8 millones de dólares, un aumento de 2% anual, mientras que la utilidad neta mayoritaria se ubicó en 126.6 millones de dólares, una caída de 18% respecto al mismo lapso de 2024.

En su reporte financiero enviado este miércoles, la productora de harina de maíz y tortillas informó que su flujo de operación disminuyó 5% en el trimestre, para ubicarse en 277.7 millones de dólares. El volumen de ventas se mantuvo prácticamente estable en 1.096 millones de toneladas métricas.

En Europa, la compañía registró un crecimiento de 1% en volumen de ventas y de 14% en ingresos netos, apoyada en la expansión del mercado de la tortilla y en el desempeño de su negocio de harina de maíz. Esto se tradujo en un incremento de 3% en el flujo de operación.

En Asia y Oceanía, el desempeño comercial en Australia y Malasia permitió a la empresa alcanzar un crecimiento de 3% en volumen, 8% en ventas netas y 28% en flujo operativo.

En Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, la compañía señaló que los resultados se mantuvieron en línea con las tendencias observadas a lo largo del año, afectadas por la política antimigratoria aplicada en ese país.