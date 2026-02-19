UE modernizará acuerdo con México

Ciudad de México.- La Unión Europea (UE) confía en firmar antes de junio próximo el acuerdo global modernizado con México y asegura que ambas partes trabajan "con el triple de la velocidad" para completar los trámites diplomáticos y políticos que requiere la firma, según dijo este miércoles el embajador de la UE en México, Francisco André.

En un entorno internacional de tensiones y amenazas al comercio, André sostuvo que, desde el primer día en que entre en vigor, "99 %" de las líneas arancelarias que aún existen entre México y la UE se eliminarán, mientras que "el resto" se retirará progresivamente durante la vigencia del acuerdo.

En este sentido, mencionó que, desde el año 2000, cuando se firmó el primer tratado, el intercambio bilateral "casi" se duplicó y que la UE pasó de ser "otro socio comercial" a convertirse en el tercer socio de México.

"Nosotros compramos más después de Estados Unidos, compramos más a México que cualquier otro país del mundo", apuntó durante la presentación del estudio "La modernización del acuerdo global México-Unión Europea", que se realizó de la mano del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

André afirmó que el acuerdo busca ser una "autopista para la inversión" y para las exportaciones e importaciones, al abrir un mercado de "450 millones de personas" para productos mexicanos.