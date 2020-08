Grandes capitales evitan relación tóxica con el gobierno: Coparmex

A pesar de que el sector privado en su conjunto no logra evitar los desencuentros y llegar a acuerdos con el gobierno federal, las grandes empresas buscan evitar una relación tóxica con la autoridad. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que el sector privado no consigue trabajar con el gobierno en aquellos puntos donde no hay divergencias. "El gran desafío ha sido más que evitar un choque, lograr que sean coincidentes y que puedan caminar en la misma dirección. Lo que destacaría es que hasta el día de hoy infortunadamente ese propósito no lo hemos conseguido", expuso.

Explicó que se invitó al gobierno federal a participar en un acuerdo nacional, pero finalmente solo participaron la academia, pensadores, comunicadores, industriales, comerciantes y la sociedad en general, que definieron 68 propuestas para la reactivación económica que se dieron en los primeros días de mayo. "Por un lado algunos de los grandes capitales del país están buscando la manera de tener una relación lo menos toxica con el gobierno federal, hay que entender que son empresas públicas y sus ejecutivos deben cuidar el valor de sus accionistas", explicó durante su intervención en el Foro Forbes.

El presidente de Coparmex negó que el sector privado esté fracturado, dijo, se trata de "un sector muy heterogéneo", tanto por los tamaños como por los niveles de regulación que hay en los diversos sectores. "Es evidente que el margen de acción que tienen las grandes empresas del sector financiero, que son ultra reguladas por entidades públicas, es diferente de los pequeños comerciantes que pueden actuar con un margen mucho mayor de libertad en razón de que no tienen prácticamente ninguna regulación federal", comentó.