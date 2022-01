Grupo Salinas recurrirá a instancias internacionales para evitar pago al SAT de 2 mil 636 mdp

El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en televisión sobre el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo promovido por Grupo Elektra.

Ayer miércoles dicha instancia rechazó el amparo promovido por la empresa con el que buscaba evitar el pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880.12 pesos más intereses y actualizaciones por concepto de ISR del ejercicio 2006.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego comentó, en un espacio de ADN40, "nos dieron palo en la corte, pero lo vamos a resolver".

"Nos acaban de dar un palo muy sabroso, los ministros se rehusaron a revisar nuestro caso, así lo descartaron y así ‘palo’, entonces ahí tenemos un problema y habrá que resolverlo, pero aquí nunca se rinde uno, en la raya nos quedamos".

---"Tenemos otros canales", dice Salinas Pliego sobre censura en Twitter

Por otro lado, el empresario se volvió a pronunciar sobre el bloqueo parcial que mantiene Twitter a su cuenta por denuncias sobre "acoso selectivo".

"La libertad de expresión es fundamental, cuando uno no puede expresar la crítica, no puede señalar lo que está mal porque le ponen el bozal, se acabó la libertad, eso sí es muy preocupante", señaló.

Reiteró que a pesar de ello "tenemos otros canales… y como dice Garralda ‘no me dejo’".

---Corte batea amparo de Elektra

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver el amparo promovido por Grupo Elektra con el que buscaba evitar el pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880.12 pesos más intereses y actualizaciones por concepto de ISR del ejercicio 2006.

Esto no quiere decir que Elektra ya perdió el amparo sino que el expediente regresará a un tribunal Colegiado para que resuelva en definitiva el asunto.

La resolución de la Corte fue emitida por mayoría de tres votos aunque los dos ministros que votaron en contra de desechar el asunto, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron por negar directamente el amparo.

En su resolución la Sala recordó que la Corte ya se ha pronunciado sobre estos temas en los que ha declarado que no procede el amparo.

El caso derivó de la fusión de algunas de las filiales de Elektra, dedicadas al almacenaje y la distribución e intentó, sin éxito, deducir de ISR el dinero invertido en esta operación.

---Grupo Salinas recurrirá a instancias internacionales

En respuesta, Grupo Salinas anunció que recurrirá a instancias internacionales para así defender su legítimo derecho en el caso.

"Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos", dijo la empresa.

"Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos.

Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: en Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respeto al libre mercado y el Estado de derecho", se lee en el comunicado de Grupo Salinas.