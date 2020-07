Grupo Televisa ahorrará hasta 2.4 mil mdp en contenidos

Como parte de su estrategia en contenidos, Televisa estima ahorrar entre 2.1 mil millones y hasta 2.4 mil millones de pesos comparado con lo del año pasado, dijo Alfonso de Angoitia, copresidente de la empresa.

"Fuimos muy agresivos haciendo esto e implementamos un programa de reducción en nuestra división de contenidos que resultó en ahorros por 462 millones de pesos durante el [segundo] trimestre", destacó en conferencia con analistas.

En 2019, en algunos de los segmentos operativos, los ingresos en contenidos alcanzaron los 2.1 mil millones de pesos, informó.

Agregó que los ingresos durante el trimestre de referencia disminuyeron 16.3% por la debilidad macroeconómica que se vio exacerbada por el Covid-19, mientras que los ingresos por publicidad se vieron afectados con la mayor caída de 33%.

"Como resultado de la pandemia, algunos clientes han perdido la mayor parte de sus ingresos y no están utilizando sus compromisos iniciales o han reprogramado los pagos", expuso De Angoitia.

Por ejemplo, la industria del turismo o del cine que se han cerrado o se han visto gravemente afectadas.

"Esos clientes y esas industrias nos han hablado básicamente para reprogramar los pagos, lo cual es lógico considerando lo que les ha sucedido a esos clientes", añadió.

Visión cautelosa. De Angoitia dijo que la guía de inversión para este año se revisó a la baja en el primer trimestre, como medida de precaución. El nuevo cálculo de inversión será de entre 750 millones y 800 millones de dólares en 2020.

Por su parte, Alexandre Penna, CEO de Sky, destacó que tuvieron el mayor crecimiento en ingresos desde hace ocho trimestres.

Izzi Móvil avanza. Salvi Folch, CEO de Izzi, comentó que en junio lanzaron su operador móvil virtual y durante su primer mes alcanzó los 14 mil suscriptores.

"Usamos Altán que nos permite participar en un modelo de capital, donde no hay cobertura con Altán nos hemos ido con Telcel", dijo.

La estrategia es similar a la que han hecho las cableras en el mercado de Estados Unidos.

El directivo agregó que el producto de Izzi se limita a pospago, disponible solo para los clientes de internet fijo, porque no se trata de un sustituto del internet móvil.

Folch comentó que sus retos en el segmento de cable se enfocan en el servicio al cliente, y destacó que alcanzaron 5.1 millones de suscriptores de banda ancha.

Además, el tráfico de internet en las redes de cable creció, alcanzando 257 GB de consumo mensual.