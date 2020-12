Habrá amparos contra la reforma de Afores: Coparmex

La reforma por la que se impone un límite a las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores va contra la libre concurrencia y la competencia económica, es depredadora y afectará a trabajadores, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los cambios que aprobaron los legisladores atentan "contra los compromisos asumidos por México en diversos tratados comerciales internacionales, incluido el recientemente suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Alianza del Pacífico".

Al ser contrario a disposiciones legales nacionales puede "desencadenar una andanada de litigios y amparos", porque trastoca las comisiones, es perjudicial, porque distorsiona al mercado, advirtió la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos.

Alertó que varios fondos privados de pensiones pueden afectarse y dejar de operar, lo que implica que los trabajadores tendrán pocas opciones, lo que deterioró la competencia, de reducirse el número de administradoras e inhiben la entrada de nuevas empresas.

En un comunicado el sindicato patronal aseguró que el parlamento abierto que se realizó con los legisladores fue una simulación porque en realidad no cumple con el propósito de escuchar, analizar y enriquecer las propuestas legislativas.

Al topar las comisiones se generan distorsiones en el mercado de las Afores, porque si bien deben continuar una tendencia decreciente, no se puede hacer a través de "un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional", dijo la Coparmex.

"Hay diálogo IP-gobierno, pero puntos de vista sin consenso"

El presidente entrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, dice que aunque hay un diálogo permanente con el gobierno federal, hay consenso sólo en algunos temas, en otros se tienen distintos puntos de vista.

Por ello, afirma que como siempre lo ha hecho el sindicato patronal, señalizarán aquellas acciones de gobierno que no generen desarrollo al país y aplaudirán aquello que sea en favor de México.

Expone que están de acuerdo en disminuir la pobreza, combatir la corrupción y manejarse con austeridad, sin embargo dijo que difieren en los caminos que se utilizan para lograr esas metas.

Dice que seguirá el diálogo en torno a la subcontratación u outsourcing, porque hay varios puntos aún a definir porque el esquema es muy importante para los trabajadores y la competitividad del país, por ello se debe de seguir negociando el tema del cálculo de las utilidades y la importancia de este mecanismo de contratación.

"Todavía tenemos que discutir el tema, por eso no quisimos firmar algo (el documento) si todavía no está definido a lo que vamos a llegar...estamos de acuerdo en objetivos finales pero diferimos en la manera de aplicarlo...cada organismo tiene su propia agenda".

Medina Mora, quien fue electo ayer en Asamblea general de la Coparmex para presidir al sindicato durante 2021-2022, asegura que quieren "incidir en la unidad que requiere el país, porque en un entorno donde hay críticas y descalificaciones lo que se requiere es trabajar juntos".

Añade que ningún problema lo puede resolver solamente la ciudadanía, el gobierno, los trabajadores o el sector privado sino que se requiere de la "colaboración y respeto", porque hay distintos puntos de vista y todos son válidos.

"Se requiere colaboración y respeto, tenemos distintos puntos de vista, tenemos que estar abiertos a tener puntos de vista distintos, ofrecemos diálogo con respeto y colaborar de manera conjunta para poder enfrentar los problemas" económicos, de inseguridad, crisis social y de valores que se registran en el país, dice Medina Mora.

Porque "estamos en medio de una caída económica muy severa, una caída que se espera del 9% de la actividad económica, derivada por la crisis de salud del Covid-19. Esto también ha generado una crisis en el empleo; se perdieron en solo cinco meses más de 1 millón 100 mil empleos formales y estima el INEGI otros 10 millones de empleos informales de los cuales se ha aproximado solamente la mitad".

Eso significa que requerimos 8 meses para recuperar esos niveles, pero tenemos que generar en esos meses otro millón de empleos formales, lo cual se suma a que hay un millón de micro, pequeñas y medianas empresas que quebraron y todo ello suma.

"2020 ha sido un año muy difícil, no solo para México, por la pandemia del Covid-19 que generó crisis de salud, de empleo, de seguridad y de valores, es un año difícil en donde vemos que rebasamos más de un millón 100 mil contagios y 110 mil fallecimientos", explicó.

Sobre las propuestas que han hecho para que el gobierno apoye a empresas y trabajadores para que puedan salir de esta crisis económica, Medina Mora afirma que "estamos convencidos de que hay acciones que se pueden realizar" y por ello le presentaron todos los organismos del sector privado, academia y sindicatos al gobierno federal 68 propuestas para la reactivación económica.