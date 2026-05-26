Hacienda endurece vigilancia contra lavado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- Debido a que la extorsión constituye uno de los delitos predicados de operaciones con recursos de procedencia ilícita para ser colocados, dispersados y movilizados en el sistema financiero e incorporados a la economía formal, la banca privada que opera en el país, deberá cumplir con una nueva disposición para poder detectar casos sospechosos sobre todo operados desde los reclusorios, y reportarlos a las autoridades antilavado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tendrán que vigilar la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos, sobre todo a través de aplicaciones móviles.
Con base en análisis y la experiencia de la banca, se sabe que dichas operaciones concentran alrededor del 70% de las observadas. De ahí que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero.
Se ordena a las instituciones de crédito que en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios se identifiquen "Casos Relacionados a Extorsión".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ello con el objetivo de fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Contiene señales de alerta, indicadores para el análisis y recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos, así como prácticas de análisis estratégico y medidas mitigantes frente a los riesgos identificados.
no te pierdas estas noticias
Banorte rechaza sanción de Comisión Antimonopolio por multa
El Universal
Banorte fue multado con casi 20 millones de pesos por la Comisión Nacional Antimonopolio por una operación con tarjetas Rappi.
SHCP endurece vigilancia antilavado para banca privada en México
El Universal
Instituciones financieras tienen 60 días para aprobar e implementar nuevas medidas antilavado.
Hot Sale y Mundial 2026 disparan fraudes digitales en México
PULSO
Guardia Nacional y expertos reportan miles de sitios fraudulentos y estafas que afectan a compradores y aficionados.