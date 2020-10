Hacienda publica lista con 119 empresas presuntas factureras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este lunes la lista de personas y empresas que se presume pueden ser factureros.A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda publicó el listado de personas que se ubican en el supuesto del artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.La lista está conformada por 119 personas físicas y morales que en el mes de abril y en el periodo de junio a septiembre de este año, presentaron comprobantes fiscales de operaciones que no acreditan la existencia de sus operaciones.Dicho artículo establece que cuando las autoridades fiscales detectan contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con los "activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados", se presumirá que las operaciones que reportan no existen.Es decir, que se sospecha que esas personas físicas o morales pueden ser factureras por lo que se les emplazó para que en el término de 15 días acudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a presentar los documentos e información que estimen necesarios para comprobar que las operaciones que están reportando fiscalmente sí existen y que no son factureras."Es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones", justificó Hacienda en su publicación.Si los integrantes de la lista no presentan las pruebas necesarias en el tiempo que les concede la ley, la SHCP puede considerarlos definitivamente como factureros.