"Hay estancamiento en actividad económica; entorno externo no ayuda", reconoce Banxico

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que la economía mexicana se ha estancado ante un entorno de incertidumbre interna y factores externos que presionan el desempeño del país.

"El promedio de los últimos cuatro a cinco trimestres tiene un crecimiento muy bajo, podríamos hablar de un cierto estancamiento en la actividad económica", dijo el funcionario.

Al participar en el foro Estrategia Banorte 2019, Díaz de León resaltó que entre los elementos que han llevado a esta condición de la economía mexicana son una contracción en la producción industrial así como desaceleración en los servicios.

"Claramente estamos enfrentando un entorno de desaceleración económica interna mayor a lo que se tenía anticipado y el entorno externo no ha ayudado", dijo.

En opinión del gobernador del banco central, prevalecen las debilidades en gobernanza en el país que afectan al crecimiento, tal es el caso de la inseguridad y fortalecimiento del Estado de Derecho, aunado a sectores productivos que se encuentran trabajando por debajo de su potencial.

"Hay cierta capacidad no utilizada en la economía y esto explica parte de esta desaceleración", dijo.

Sobre la llegada al sistema de pagos de la plataforma Cobro Digital (CoDi) el próximo 30 de septiembre Díaz de León enfatizó que el uso de tecnología puede dar las herramientas para llevar a más mexicanos al sistema financiero mexicano.

"Si podemos masificar un sistema de pagos estaremos abriendo la puerta a millones de mexicanos para que tengan acceso a servicios financieros. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo casi en una obligación. No podemos equivocarnos, debemos aprovechar las nuevas tecnologías para llevar más servicios", dijo.