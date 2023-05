¿Hay problema con entrega a domicilio? Cuidado, puede ser un fraude

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- La edición 2023 del Hotsale comenzó este lunes y si armaste tu presupuesto y ya tienes lista la tarjeta de crédito para realizar tus compras, no está demás reforzar la seguridad y estar muy al pendiente para tener una experiencia agradable y evitar fraudes.

Si en estos días después de que efectuaste tu compra recibes un correo electrónico en el que te avisan que hay un problema con el envío a tu domicilio, ten mucho cuidado porque puede ser un intento de fraude, incluso si no realizaste ninguna compra.

La firma de seguridad Kaspersky detectó que los servicios de entrega son el principal anzuelo que los cibercriminales utilizan para cometer ataques de phishing, por lo que sus usuarios son blancos vulnerables.

La compañía explicó que en 2022, se bloquearon más de 500 millones intentos de acceso a webs fraudulentas, el doble que en 2021. La mayoría de estos bloqueos estuvieron relacionados con páginas que se hacían pasar por servicios de entrega a domicilio.

"Entre las tácticas más comunes que los estafadores han utilizado para este tipo de ataques se encuentra el envío de correos electrónicos falsos imitando a empresas de mensajería conocidas. En ellos informan de un problema con una entrega e incluyen un enlace a una página web falsa que solicita información personal o datos bancarios", detalló.

¿Compras en hot Sale? Sigue estos tips

Kaspersky recomendó que si se realizarán compras en el Hotsale, debes asegurar que tus compras y envíos estén protegidos para lo cual puedes seguir algunas recomendaciones:

-Tener cuidado si un mensaje menciona las ofertas de esta temporada. Los cibercriminales explotan temas actuales para intentar atraer la atención, por lo que nunca se debe apresurar a dar clic o hacer lo que dicen estos mensajes. Se debe leer y revisar con atención para detectar cualquier señal de estafa.

-Comprobar minuciosamente la dirección del remitente. Si el mensaje proviene de un servicio de correo electrónico gratuito, como Gmail o Hotmail, o contiene un conjunto de caracteres sin sentido, lo más probable es que sea un correo falso. ¡Ojo! Porque también es importante tener en cuenta que se puede falsificar la dirección del remitente.

-Prestar atención a la calidad del texto y la gramática. En algún momento todos hemos cometido un "error de dedo", pero no es común que una empresa relevante envíe correos electrónicos con una gramática incorrecta o el formato de texto distorsionado. Es verdad que, si el lenguaje es perfecto, no necesariamente se trata de un correo legítimo, pero si ves errores, puedes estar casi seguro de que se trata de spam.

-No abrir archivos adjuntos ni hacer clic en enlaces de correos sospechosos. No ingresar información personal o de pago en una página que se abra desde dicho enlace, sobre todo si el remitente insiste en ello. En su lugar, inicia sesión en tu cuenta personal en el sitio web del servicio de mensajería o introduce manualmente la dirección URL del servicio en tu navegador para comprobar el número de seguimiento.

-Si tienes duda sobre alguna de tus compras de Hot Sale, contactar al establecimiento a través de sus canales oficiales Se debe seguir el recorrido de tus compras con su número de rastreo, pero solo en el sitio web oficial del servicio. Si sospecha de una notificación falsa, marcar a los números de teléfono oficiales o ingresa a tu cuenta del servicio de mensajería y revisa las advertencias y notificaciones.

"Ten presente que el phishing es una de las principales amenazas para los usuarios y tiene variantes. Los mensajes maliciosos no solo pueden llegar por correo, sino también por los tradicionales mensajes de texto (un método llamado smishing), e incluso por teléfono (eso se llama vishing). Su objetivo es el mismo: estafarte", añadió Kaspersky.