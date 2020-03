Hay reservas para aguantar y resistir una crisis: AMLO

Mientras firmaba decenas de hojas de recomendación de becarios del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración tiene reservas para aguantar y resistir una crisis.

En un video difundido en sus redes sociales, el Presidente anunció que esta tarde tendrá una reunión con su equipo, sobre todo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el bienestar de la sociedad ante cualquier circunstancia, "y ante cualquier calamidad"

"Estoy escuchando la música del organillero, y estoy esperando a que lleguen todos los servidores públicos con los que voy a tener una reunión en unos momentos, sobre todo de la Secretaría de Hacienda para ver cuestiones importantes para garantizar el bienestar del pueblo ante cualquier circunstancia, ante cualquier calamidad.

"Ya no se va a seguir con la política de pedirle al pueblo que se apriete el cinturón cuando hay una crisis. No, ahora el cinturón se lo está apretando el gobierno; todavía hay forma, hay un buen margen, tenemos reservas para resistir, para aguantar y la transformación no se detiene", refirió López Obrador.

El mandatario aseguró que su gobierno acabará con la corrupción: "se va a acabar con la impunidad y se va a lograr el renacimiento de México".

Este martes por la noche, después de la reunión del gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, Graciela Márquez, titular de Economía (SE), informó que el Presidente instruyó a integrantes de su gabinete a formar equipos de trabajo con el objeto de analizar el posible impacto económico que tendrá la pandemia del coronavirus en el país.

- "¿Se habló del coronavirus, del impacto en la economía?", se le preguntó a su salida.

Al ser cuestionada si se habló del coronavirus y el impacto en la economía, Márquez respondió: "Sí, entre muchas otras cosas (...) nos pidió el Presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como no hemos decidido nada, no puedo comentar nada. Vamos a formar equipos de trabajo para el análisis (del impacto del Covid-19)".

"Mañana (hoy jueves) nos darán la información", agregó.