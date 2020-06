Heineken no regala cervezas, es un ciberataque vía WhatsApp

Es falsa la oferta de Heineken donde se brindan cervezas gratis según un mensajes de WhatsaApp, alerta Eset.

"Utilizando un lema recurrente en estos tiempos: "Quédate en casa", el engaño invita a los usuarios a participar en una falsa promoción que promete cerveza gratis a quienes cumplan con ciertos requisitos", destaca la empresa de ciberseguridad en un comunicado.

Al analizar el enlace del mensaje, Eset encontró que no se trata del sitio oficial de la empresa.

"De hecho, ni siquiera incluye el nombre de la marca de la cerveza en la URL".

Además, falta contexto en la descripción de la supuesta promoción, pues no especifica la fecha de vigencia o detalles del país al cual va dirigida.

A los usuarios que ingresan al enlace se le pide responder un breve cuestionario para poder participar; una vez finalizadas las preguntas, la campaña exige a la víctima que comparta la promoción con al menos 20 contactos o grupos de WhatsApp para obtener el premio.

"Con este modus operandi los ciberdelincuentes no solo se aseguran de seguir distribuyendo la estafa, sino que buscan bajar las sospechas de los usuarios al recibir el mensaje por parte de un conocido", indica Luis Lubeck, especialista de Seguridad Informática de Eset Latinoamérica.

En caso de que la víctima no cuente con un sistema de protección confiable que le indique cuándo un sitio es de dudosa reputación, el usuario al utilizar su navegador, recibirá publicidad no deseada de forma regular, destaca el especialista.