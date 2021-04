Home office aumentó los retos de ciberseguridad en las empresas

La contingencia sanitaria por Covid-19 llevó a millones de empresas en el mundo a adoptar el home office. En la mayoría de los casos este modelo ha probado sus ventajas, como mayor productividad por parte de los empleados y menores costos. Sin embargo también hay una parte negativa que se está volviendo todo un reto para las empresas: la ciberseguridad.

Ahora que las empresas, independientemente de su tamaño, han tenido que adaptarse a este contexto, están enfrentado de una manera diferente las soluciones de seguridad en sus sistemas de TI y en este sentido, el home office presenta una nueva complejidad para los equipos de seguridad.

"Al no estar diseñados para el trabajo remoto, cuestiones tan sencillas como los enlaces de internet tuvieron que ser modificados para soportar una mayor cantidad de usuarios conectados", señaló Esteban Rey, CEO de On Cloud.

Y es que no solo se trata de contar con los elementos necesarios para desempeñar el trabajo. "El uso de los recursos del hogar versus los recursos que una compañía debe brindar a sus empleados para garantizar la estabilidad necesaria y desempeñar la labor desde casa, representa un problema en materia de seguridad, las empresas han tenido que actuar rápidamente para brindar condiciones mínimas de seguridad de toda la información que se gestiona desde casa", agregó el CEO de On Cloud.

A lo anterior se suman dos retos más: la seguridad perímetro, es decir la inversión en equipos que se colocaban en el Data Center destinados a diferenciar entre redes privadas y las redes públicas; y el incremento de los atacantes.

La compañía On Cloud afirma que el modelo perimetral conocido, caducó y que hoy el nuevo perímetro de las empresas son las computadoras y los dispositivos móviles de sus empleados, es por ello que el principal reto consiste en trasladar la seguridad que ofrecía el Data Center a esos dispositivos.

Por otra parte, se está registrando una nueva generación de ataques que no están necesariamente dirigidos a las grandes empresas sino a su cadena de proveedores, con quienes se comparten sistemas interconectados.

Diversos estudios han demostrado que durante la pandemia ha aumentado el número de ataques informáticos en todo el mundo. En el caso de México de acuerdo con la compañía Kaspersky, nuestro país es el segundo en Latinoamérica con más intentos de ciberataques a negocios, solo detrás de Brasil, de ahí la importancia de contar con sistemas de protección adecuados.

¿Cómo protegerse?

Ante el complejo panorama que están enfrentando las empresas de todos los tamaños en el mundo es necesario que consideren invertir en nuevas soluciones que les permitan acercar a sus empleados todas las herramientas que necesitan sin perder seguridad y, la nube puede ser una alternativa.

"La adopción de soluciones en la nube ha tenido en los últimos meses un empuje tremendo ya que ofrece herramientas flexibles y sobre todo escalables que garantizan la protección de la información de una empresa; en este nuevo orden de cosas, la clave está en diseñar estrategias mixtas combinando end point y backup", afirma Rey.

Y, conforme poco a poco se regrese a la normalidad y las oficinas puedan reabrir por completo, las estrategias mixtas impondrán cambios en la seguridad corporativa ya que muy probablemente los grandes firewalls darán paso a la definición de perímetros mucho más reducidos enfocados en los asstes más importantes para una empresa: bases de datos, sistema de nube privada para la gestión de ventas, entre otros. Con la creación de estos micro perímetros el blindaje de los accesos a los sistemas será mucho más eficaz, independientemente de donde se conectan los usuarios.

Finalmente, Esteban Rey, destacó que ya no es suficiente contar con un antivirus para que las empresas estén protegidas, "con el uso y la aplicación de Machine Learning e Inteligencia Artificial, el malware evolucionó más rápidamente que el antivirus que ya no ofrecen garantía de protección eficaz. Por ello es necesario utilizar las mismas tecnologías para la detección oportuna de comportamientos anómalos dentro de cualquier sistema".