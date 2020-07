Home office no beneficia a todos, advierten estudios

La pandemia del Covid-19 dejó al descubierto que el trabajo a distancia no es para todas las personas, coinciden diversos estudios de organismos multilaterales.

Destacan que la emergencia sanitaria puso en práctica un experimento de teletrabajo a escala mundial, que si bien algunos países y sectores se habían adoptado de manera voluntaria y esporádica, hoy es obligatorio.

Sin embargo, esta modalidad llamada home office no es para todos los empleos, ni beneficia a todos los trabajadores, porque la mayoría está en el mercado informal, en especial en los países en desarrollo.

Se estima que casi 100 millones de trabajadores de 35 países avanzados y emergentes podrían presentar un riesgo alto pues no pueden trabajar bajo esta alternativa.

Esto equivale, en promedio, a 15% de su fuerza laboral.

Economistas de los departamentos de Asia y del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderan que es más fácil el trabajo a distancia en Noruega y Singapur que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, porque más de la mitad de los hogares de países emergentes y en desarrollo ni siquiera tienen computadora en casa. Además, es importante tener acceso a internet.

De ahí la importancia de invertir en infraestructuras digitales; esto permitirá que los grupos desfavorecidos participen en la economía del futuro, sugieren.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) coincide en que si bien el teletrabajo es una posibilidad para muchos trabajadores, no todos los países cuentan con la infraestructura adecuada.

Indica que en la región, 67% de la población es usuaria de internet, pero hay diferencias significativas entre los países y dentro de ellos.

El FMI y la Cepal identifican como los más vulnerables a los del sector de alimentos y hostelería, así como el comercio. En una muestra, el FMI encontró que más de 20 millones de personas que trabajan en estos sectores presentan el riesgo más alto de perder sus empleos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que el teletrabajo no siempre ofrece las ventajas que se creen.

En cuanto a la flexibilidad del horario, es más difícil definir las horas, lo que puede generar efectos negativos en la salud mental.