Hotelería de Cancún proponen abrir en junio con certificación "libre de coronavirus"

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, la hotelería de Cancún prevé reabrir sus puertas el 1 de junio y quiere hacerlo vendiéndose como "Covid-free" o destino libre de coronavirus, para lo cual impulsa la creación de un nuevo certificado que sea otorgado por las Secretarías de Salud y de Turismo.

El planteamiento fue hecho por el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, a su par en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Rafael García, quien ya cabildea el tema a nivel federal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cintrón Gómez informó que también habló del distintivo con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y con la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas, quienes recibieron la propuesta con beneplácito.

"Tenemos que apurarnos. La idea es que los hoteles aquí, abran el 1 de junio, de conformidad con la fecha de reactivación que dio el Gobierno federal, si es que esa fecha se mantiene y hay condiciones.

"Al margen de eso, pensamos que se debe crear un certificado 'COVID-free' para que todo el estado, toda la industria turística del estado, restaurantes, parques ecoturísticos, discotecas, marinas, casinos (...) nos lancemos en esa fecha como 'COVID-Free destination'", expresó.

La emisión de la certificación dependería de la velocidad de las instituciones de Salud y Turismo, que tendrían que comenzar con la definición de los criterios para proseguir con las inspecciones y la entrega de distintivos, para estar listos con la reapertura del sector turístico, de los más golpeados por la pandemia del coronavirus.

Reconoció que el tema no es sencillo porque pese a contar con el distintivo, la recuperación de la industria turística local depende en buena medida del restablecimiento de los mercados emisores; Estados Unidos y Canadá representan el 43% del mercado que recibe el Caribe mexicano.

Por tanto, la apuesta sería al mercado nacional, que será el primero en reaccionar, aunque tampoco al 100%.

El 1 de junio se prevé el regreso presencial a las aulas, por lo que las vacaciones de verano serán suspendidas y las condiciones económicas no se observan óptimas para viajar de inmediato.

Esa situación, mencionó, impactará en la reapertura de los hoteles, cuyo mercado es principalmente norteamericano, como la cadena Palace Resorts, el Ritz Carlton u hoteles como Royalton.

Esto significa, a su vez, que los porcentajes de ocupación de marzo de 2020, previos a la pandemia, no se igualarán hasta el 2021.

"Si bien nos va, en diciembre quizá haya algunos hoteles llenos, pero mientras no haya una vacuna, no podremos recuperar los niveles de ocupación hasta el 2021", indicó.

El pasado 17 de abril, Cancún registró la ocupación más baja de su historia en los últimos 10 años, con apenas un 2.7%. A ese momento, en este destino, en Puerto Morelos e Isla Mujeres, habían cerrado sus puertas 140 hoteles, equivalente a 40 mil 998 cuartos.

Hasta este jueves, la suma de centros de hospedaje cerrados alcanza los 157 establecimientos, con 44 mil 655 cuartos sin operar.

Sin embargo, la ocupación hotelera de Cancún es del 8%; 5.3 puntos más que en su peor día.

Esta variación a la alza no quiere decir que la ocupación hotelera haya crecido por la presencia de vacacionistas, aclaró el presidente de los hoteleros.

Sucede que con el cierre de más hoteles, se dividen los pocos huéspedes restantes, entre una cantidad menor de cuartos. Además, han llegado a la ciudad, más proveedores y personal médico para hospedarse.