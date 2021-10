IATA pide no incrementar impuestos a la aviación

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) exhortó a los gobiernos de América Latina a no incrementar los impuestos a la aviación cuando las aerolíneas aún no se recuperan de los estragos de la pandemia.

Willie Walsh, director general de la IATA, expuso que Argentina, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, han incrementado los impuestos a la aviación, lo que no ayuda a la recuperación de las aerolíneas y el turismo.

Durante su participación en el Foro Líderes 2021 de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Walsh dijo que Argentina aumentó los impuestos a la venta de boletos de avión e incrementó de 51 a 57 dólares el impuesto a los despegues internacionales.

Costa Rica está planeando incrementar un 70% la cuota de seguridad en el aeropuerto de San José.

República Dominicana aumentará un 6% el impuesto al aterrizaje en 2022.

Mientras que El Salvador está implementando una cuota de 1.5 dólares por pasajero para una inspección agrícola.

"Esto es inaceptable en tiempos de crisis", indicó Walsh.

La IATA agregó que las aerolíneas de América Latina perderán 5 mil 600 millones de dólares en 2021, debido a que aún no se recuperan los niveles de tráfico aéreo previos a la pandemia.

Mientras que para 2022, se espera que las aerolíneas latinoamericanas reporten pérdidas por 3 mil 700 millones de dólares.

Walsh destacó que a nivel mundial, las aerolíneas tuvieron acceso a 243 mil millones de dólares en 2020, en su mayoría para pagar los sueldos de sus trabajadores; y alrededor de 100 mil millones en préstamos que tendrán que devolver.

"Tristemente, en esta región, ningún gobierno le dio ayuda financiera a las aerolíneas. En algunos casos la ayuda consistió en la reducción del pago de algunos impuestos o tarifas", comentó.

En los países en donde no se restringió el tráfico de pasajeros, la IATA espera que el tráfico doméstico alcance el 76% de los niveles de 2019 hacia finales de año.

Desafortunadamente, agregó Walsh, el tráfico internacional de pasajeros aún enfrenta varias restricciones en algunos países, por lo que se espera que este segmento alcance el 22% de los niveles previos a la pandemia a finales de año.

"Creo que lo peor ya ha pasado, ya vemos un camino hacia la normalidad. El negocio de la carga aérea está un 8% por arriba de los niveles previos a la pandemia, siendo un aliado en la entrega de vacunas, equipo médico y para el comercio electrónico", indicó Walsh.

A nivel global, las aerolíneas perderán 52 mil millones de dólares en 2021, debido a la pandemia.

Y se espera que en 2022, las pérdidas se reduzcan a 12 mil millones de dólares.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó que este país redujo de 19 a 5% el IVA a los servicios de aviación e implementó protocolos de bioseguridad para incrementar gradualmente el tráfico de pasajeros.

Asimismo, se están ampliando y modernizando los aeropuertos regionales de Cúcuta, Chachagüí, El Edén, San Andrés, Barranquilla, Providencia y se lanzó una licitación para construir el aeropuerto Aerocafé en Caldas, para conectar a la zona cafetalera.