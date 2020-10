IFT: alza en espectro afecta a 5G en México

Los diputados mantuvieron un incremento de 186% en el cobro anual por bandas del espectro radioeléctrico que se utilizarán para el despliegue de redes de tecnología 5G, lo que puede afectar su desarrollo en el país.

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, reconoció que es positivo que se ajustó a la baja el aumento que se planteaba al cobro por uso de espectro en la banda de 800 MHz, pero se mantuvo el aumento en artículos de la Ley Federal de Derechos, 244 H y J, vinculados a bandas del espectro propicias para el despliegue de tecnología de quinta generación.

Estas bandas son las de 600 MHz, 1500 MHz y 3.5 GHz, para las cuales no hay referente previo, por lo que el IFT hizo un ajuste, que fue incrementada por la Secretaría de Hacienda.

"Son montos 186% arriba de la propuesta que le enviara en junio pasado el IFT a la Secretaría de Hacienda", dijo Navarrete a EL UNIVERSAL.

El 5G no es una tecnología móvil más, sino un facilitador transversal de muchas otras tecnologías con impactos en todos los ámbitos de la vida, explicó el funcionario sobre el IFT.

"La tecnología 5G va a requerir 10 veces más espectro que todo el espectro que hoy está concesionado para servicios móviles. Eso implica que si el costo de este recurso termina siendo muy elevado otra vez, vamos a tener desincentivos para la participación en licitaciones de posibles competidores", alertó.

"Lo que aquí esperaríamos como instituto es que hubiera una sensibilidad adicional por la Cámara de Senadores para que revisen a la baja los montos de estas bandas del espectro para 5G; eso traería beneficios para toda la población", afirmó.

El IFT ha manifestado abiertamente que los costos del espectro radioeléctrico en México son demasiado altos, lo que representa varios problemas, como una barrera a la entrada de nuevos operadores.

Prevén aumento

Los precios de telefonía e internet móviles aumentarán y se puede retrasar la llegada de 5G si se aprueban incrementos en los cobros anuales por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, dijo Daniel Hajj, CEO de América Móvil.

"Lo único que hará es retrasar 5G o, por otra parte, incrementar precios", dijo en conferencia.

Comentó que la empresa ha seguido la discusión sobre la Ley Federal de Derechos que se lleva a cabo en el Congreso, pero no está de acuerdo con el aumento del pago anual por espectro.