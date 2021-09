"IFT debe dar a conocer costo de implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil"

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe de dar a conocer la cantidad de dinero que se requiere para la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior tras resolver la impugnación de un particular quien solicitó dichos esos, mismos que le fueron negados.

De acuerdo al INAI, el IFT negó la información bajo el argumento de que la propuesta original del Panaut derivó de un proceso legislativo, por ello, indicó que se puede descargar del sitio web de la Cámara de Diputados o en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

Inconforme con la respuesta, la persona que solicitó la información presentó un recurso ante el INAI.

En alegatos, el IFT informó que interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a la carencia de recursos presupuestales con los cuales hacer frente a la obligación legal que tiene consigo la implementación del padrón.

Al respecto, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, encargado del caso, subrayó que "si pudieron decir que no habría manera de hacerlo, sí que se sabe, que tienen ellos elementos de cálculo, de aproximación que pudieron o fueron analizados por el propio IFT cuándo presentaron la controversia constitucional; incluso fue de dominio público que se hablaba de una cantidad considerable, porque se trataría de un padrón integral con los datos de casi todos los mexicanos".

Acuña Llamas advirtió que el IFT omitió pronunciarse sobre la cantidad de dinero necesaria para operar el padrón y de donde se obtendrán los recursos.

Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruyó informar a la persona solicitante sobre el oficio de alegatos, en el cual comunicó que carece de recursos para implementar el Panaut.

Además, debe buscar, en todas sus unidades administrativas, entre las que no podrá omitir la Coordinación General de Vinculación Institucional y la Unidad de Administración, para informar cuánto dinero se requiere para operar el Panaut.