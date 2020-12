IFT, sin presupuesto para elaborar padrón de usuarios

Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) comentaron que no se cuenta con presupuesto para crear y administrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En reunión con medios, Javier Juárez, comisionado del regulador, dijo que no hay partida presupuestaria para dicho registro.

"Habría sistemas robustos que permitirán garantizar ese grado de seguridad que requiere este tipo de información; sin embargo, entre las preocupaciones que yo tengo figura que no se está previendo un recurso económico expresamente para ese proyecto. Son proyectos extraordinarios que, sin duda, van a requerir recursos", destacó Juárez.

Agregó que se debe balancear y considerar el tema de los derechos humanos y entender las preocupaciones sobre la privacidad de la información.

El comisionado Arturo Robles coincidió en que existen soluciones de seguridad, las capacidades técnicas para desarrollarlo, pero se requiere presupuesto y este no está contemplado aún. "Eso complicaría esta parte de las necesidades que deben desarrollarse para los sistemas de seguridad", afirmó.

El comisionado Mario Fromow comentó que la función social del instituto es clara y se demuestra con la confianza que dan para administrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

"Considero que un padrón de este tipo es viable, es importante en el contexto de seguridad que vive nuestro país", opinó.

Sin embargo, Fromow dijo que se debe cuidar la privacidad de los datos y lo que se plantea es aplicar algo que las empresas ya hacen con las líneas de pospago o plan mensual.

Sobre la implementación por parte del instituto, dijo que debe hacerse de manera eficiente, pues hay aplicaciones que lo permiten y que evitarán los errores del pasado, haciendo referencia al Renaut, registro de usuarios de telefonía móvil creado en 2009 y que fue cancelado después de que se filtrara su información.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los legisladores argumentaron que el registro permitirá combatir extorsiones y secuestros.