IMCO explica las inversiones relacionadas con el nearshoring

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define al nearshoring como una estrategia de relocalización de cadenas productivas esenciales, por parte de empresas transnacionales, basan sus decisiones a partir del factor de la cercanía geográfica.

Además, por definición, este proceso está intrínsecamente ligado con la competitividad de estados, regiones y países, ya que busca concentrar las cadenas productivas en un país, o en pocos países pertenecientes a la misma región.

En particular, el potencial del nearshoring yace en la reestructuración de cadenas productivas compartidas; en el caso de México, con Estados Unidos y América del Norte.

Para que el término quede más claro, el IMCO señala que las inversiones por nearshoring son parte de un esfuerzo para reunir las cadenas productivas en regiones cercanas, no sólo en términos geográficos sino de alianzas comerciales y políticas, enfocadas particularmente en el sector manufacturero de exportación y en los sectores económicos ligados a él, como los servicios de ingeniería y diseño especializado.

En general, una inversión califica como nearshoring si deriva de una decisión en la que se eligió a México, o algún otro territorio, como destino por encima de otros países que no posean una cercanía geográfica, comercial y/o política, aun cuando otros países cuenten con atractivos similares en términos de población, mano de obra, costos u otros elementos.

En nuestro país, como consecuencia de esfuerzos como la ley CHIPS en Estados Unidos, el sector de semiconductores y las actividades ligadas a su fabricación también representan destinos importantes para la atracción de inversión relacionada con nearshoring.