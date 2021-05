IMEF descarta volatilidad extrema en mercados por elecciones

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) descartó que se presente una volatilidad extrema en los mercados financieros nacionales ante la cercanía de las elecciones intermedias, a menos que se presente una perturbación política muy seria.

"Eso que antes había de volatilidad extrema no se ha dado", afirmó el vicepresidente del comité nacional de estudios económicos, Federico Rubli Kaiser.

Durante la conferencia mensual virtual, dijo que los ejecutivos de finanzas del país no esperan que, previo al 6 de junio, pudiera crearse ese ánimo de volatilidad en los mercados financieros domésticos.

Comentó que hay varias voces que han externado que conforme se acerca la fecha de las elecciones, es probable que veamos volatilidad en el tipo de cambio, cuando ahora hay estabilidad de la moneda.

Expuso que en México los mercados han aprendido a discernir lo que es información importante o fundamental del mercado, respecto a lo que verdaderamente afecta, como podrían ser las perturbaciones políticas.

"Siempre y cuando no sean perturbaciones muy serias de política, los mercados ya lo tienen descontado", aseguró.

Al IMEF, admitió, le preocuparía más que la volatilidad local, el comportamiento de las tasas de interés y el dólar en Estados Unidos.

Es decir, sería más preocupante la parte de lo que pudiera suceder fuera de México que la nacional, afirmó.

"Son dos cosas: una, la externa, porque de manera interna está descontado que mientras no sean perturbaciones demasiado dramáticas, no es de esperarse volatilidad previa a la elección", sostuvo.

Refirió que así ha sucedido en experiencias del pasado en periodo de elecciones intermedias.

Incluso Rubli adelantó que es muy probable que el IMEF revise al alza su pronóstico para la economía de este año que se encuentra en 4.8% actualmente a uno que podría ir de 5.4% a 5.5%, pero como efecto del rebote y no una recuperación a los niveles que teníamos antes de la pandemia.

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, dijo que se debe aceptar el resultado de las elecciones independientemente de cuál vaya a ser.

Lo importante, ponderó, es que sea un proceso limpio y transparente.