IMEF lanzará indicadores regionales para evaluar el crecimiento

Con el fin de ofrecer una herramienta útil para inversionistas, analistas y académicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) anunció que lanzará próximamente indicadores regionales, que presentarán un panorama del entorno económico en el corto plazo.

"Tiene las mismas ventajas que ofrece el Indicador IMEF en el plano nacional, pero ahora bajo una óptica regional o estatal, en donde a veces la disponibilidad de información no es tan amplia", dijo el presidente del Instituto, Ángel García-Lascurain Valero.

En conferencia de prensa virtual, explicó que el proyecto consiste en crear indicadores mensuales oportunos a partir de la actividad económica en las diversas regiones del país, en las cuales se ubican los grupos del Instituto.

Dijo que se basarán en la metodología que utilizan para el Indicador IMEF tanto para la actividad manufacturera y no manufacturera, en el cual a través de una encuesta aplican preguntas cualitativas sobre si están invirtiendo o renovando inventarios, entre otras.

Es decir, que producirán información muy valiosa porque tendrá la solidez metodológica y técnica que usan para el Indicador IMEF nacional, afirmó.

"Al publicar los indicadores regionales con el mismo enfoque metodológico, se va a poder inferir precisamente eso, cuál es la evolución de la economía regional o de un estado en particular en el corto plazo a partir de las empresas que operan ahí", apuntó.

Será un elemento de toma de decisiones muy importante, señaló, porque para las empresas que operan en esas regiones les servirá para preparar sus inversiones, la proyección sobre la evolución de la demanda e incluso también será información útil para los gobiernos estatales y locales.

Con este insumo de datos, podrán medir cuál es la opinión de los empresarios respecto a la evolución económica, matizó.

El proyecto

Informó que en la primera etapa del proyecto se iniciará con el cálculo de 15 indicadores regionales, los cuales se encuentran establecidos en los grupos del IMEF.

Abarcará a Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Coahuila, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, La Laguna, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, detalló.

García-Lascurian mencionó que a partir de este día, los grupos del IMEF emprenderán una campaña del proyecto, con el objetivo de registrar en la plataforma del indicador, al número de empresas que se pueda de los municipios que integran cada indicador regional para darle seguimiento mensual para obtener sus respuestas.

Cuando concluya la primera etapa o periodo de prueba, precisó que le corresponderá al Comité Técnico asesor del indicador IMEF, evaluar caso por caso el desempeño de cada indicador regional.

Después, el comité publicará los indicadores regionales que hayan alcanzado una masa crítica de respuestas que garantice la continuidad y calidad de la información.

Los resultados se darán a conocer junto con los del Indicador IMEF nacional por los conductos oficiales establecidos.

Informó que ya llevan un avance importante para la firma de convenios con diversas instituciones académicas para producir los indicadores en algunas regiones.