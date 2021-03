IMEF sube pronóstico de PIB para 2021 a 4%

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mejoró su pronóstico de crecimiento para la economía del país de 3.8% a 4% para 2021, por el empuje externo y sujeto a avances en la contención del contagio de Covid-19 y el proceso de vacunación.

"No estamos revisando el pronóstico del PIB por circunstancias domésticas; seguimos viendo a la economía mexicana muy débil y frágil, sujeta a diversos riesgos", dijo el presidente del instituto, Ángel García-Lascurain Valero.

En un escenario central, estimó que la actividad económica regresará a los niveles pre-Covid hasta marzo de 2024, es decir en los 15 trimestres próximos.

"Nos parece que el principal motor continúa siendo externo, por los sectores vinculados a la exportación y con los apoyos en Estados Unidos y su avance en la vacunación; las palancas más fuertes vienen por la demanda externa. No vemos condiciones en México para un crecimiento más allá de 4%", estableció.

En conferencia de prensa virtual, justificó que la estimación de 4% es conservadora y consensuada, pero hay un rango para una tendencia con diferentes escenarios.

"No vemos condiciones en México para fomentar un crecimiento mayor por la inversión ni del consumo, a menos de que haya un aceleramiento importante en la implementación de la campaña de vacunación, pero no vemos elementos para eso", sentenció.

Destacó que la revisión marginal es por lo que está ocurriendo fuera del país, en especial en Estados Unidos, por la magnitud del apoyo a familias y empresas.

El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Mario Correa Martínez, estimó que al país le tomará años retomar el mismo nivel de producción que había antes de la pandemia.