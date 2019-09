Imposible, reclamar cuota compensatoria de EU contra acero mexicano

En caso de que Estados Unidos confirme la cuota compensatoria contra las estructuras de acero mexicanas que entran a su mercado, México no podrá reclamar porque es algo que se permite en la ley, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

Sobre la investigación que inició a principios del 2019 contra estructuras de acero y cuyo fallo preliminar encontró dumping, un precio por debajo del real, de 30.58%, dijo que son medidas de defensa comercial que permite la Organización Mundial del Comercio y la legislación estadounidense, pero aún es una determinación preliminar que se confirmará o desechará en enero del 2020.

En entrevista en el marco del 26 Congreso del Comercio Exterior Mexicano del Consejo Empresarial de Comercio Exterior (Comce), "es normal en el comercio exterior que tengamos este tipo de investigaciones...entonces no hay nada que esté fuera de lo permitido y México está en su derecho de imponer esas medidas en caso de que encuentre prácticas desleales... No hay reclamación que hacer está previsto en leyes y acuerdos".

Añadió que la decisión estadounidense de incrementar el número de investigaciones contra productos de importación por supuestas prácticas desleales es una forma de protección, aunque se realiza a petición del sector privado.

A unos días de que el Departamento de Comercio (DOC) de Estados Unidos (EU) dio a conocer que encontró que las estructuras de acero de México se exportaron a su mercado por debajo del precio real, es decir con un margen de dumping de hasta 30.58%, la funcionaria dijo que hay una tendencia del gobierno estadounidense a incrementar ese tipo de investigaciones.