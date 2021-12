Impuesto a Apps de entregas en CDMX no pega a repartidores ni a clientes: Procurador

El impuesto del 2 por ciento que podrían empezar a pagar las plataformas para entrega de comida y bienes a partir del próximo año no se trasladará al consumidor o repartidor, aseguró Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la Ciudad de México.

"Estamos proponiendo que este aprovechamiento se cobre directo a estas empresas y esto excluye al consumidor o repartidor, inclusive, la forma de pagar este aprovechamiento no incluye la mercancía, el costo del envío o propinas, es únicamente le monto que le corresponde recibir a la empresa", dijo en entrevista para el programa "Los Periodistas", conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

El titular de la Procuraduría Fiscal defendió la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que ahora está siendo analizada por el Congreso local, el cual tiene que dictaminar y dar una respuesta el día 15 de diciembre.

"Se les comentó a los legisladores del Congreso la creación de este aprovechamiento, comprendieron que no tiene nada que ver con el ISR, no estamos gravando ingresos, no estamos gravando consumo, no es tema de IVA, y que tampoco estamos creando impuestos locales", explicó Juárez Galicia. "En cambio, sí tenemos la oportunidad de un aprovechamiento a través de la infraestructura que hace posible su modelo de negocios".

El funcionario aseguró que la redacción de la norma garantiza que el cobro no se traslade a los consumidores y a las personas repartidoras.

La iniciativa del Gobierno capitalino señala: "Las personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar el servicio de transporte privado de pasajeros especializado con chofer, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento el 1.5 por ciento del cobro total antes de impuestos por cada viaje".

El artículo 307 Ter que se propone adicionar está redactado en los mismos términos y cambia a partir de contratar "la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2 por ciento del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada", por lo que ide ninguna manera las personas repartidoras terminarán absorbiendo el cobro.

"Quedó claro cuál es el universo de los destinatarios del aprovechamiento, se dijo con toda claridad que son ellos a quienes les toca como plataformas pagarlo", detalló. "Es posible retribuirle a la ciudad, lo que nos interesa es el cumplimiento de buena fe. Los legisladores y empresas reconocieron el alcance del mismo, el tema de la infraestructura de la ciudad".

"Se les pidió que esta contribución no llegue al consumidor porque el diseño del aprovechamiento no lo permite y les pedimos que respetaran este diseño y que no incluyera una práctica distinta", dijo el funcionario el impuesto que entraría en vigor el próximo año para plataformas como Uber, Didi, Rapi, o Amazon.

De acuerdo con un informe "Conociendo los servicios de mensajería y paquetería", realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, A.C. (AMMPAC) y la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier, A.C. (ANMEC), durante el primer año de la emergencia sanitaria de coronavirus, la paquetería nacional tuvo un crecimiento importante: 21.4 por ciento.

El aumento en el PIB de la mensajería y paquetería se debe a los ordenados confinamientos sanitarios, lo cual llevó a que la mayoría de las personas compraran productos por Internet, los cuales después fueron enviados a través de la red de mensajería en México.

Además, el reporte señala que en los servicios de mensajería y paquetería el 76.5 por ciento de los insumos utilizados son producidos en el país, lo que implica que esta actividad tiene una elevada integración a la economía nacional.

El Inegi detalló que de las 822 clases de actividad económica que representan el total de la economía, los servicios de mensajería y paquetería apoyan a 743 actividades, que equivalen a 90 por ciento de la economía.

Por tal motivo, el Procurador Fiscal de la Ciudad de México Salvador Juárez, consideró que este impuesto del 2 por ciento no se volverá "ruinoso" para las empresas, "no agota su fuente de riqueza, no se vuelve una carga exorbitante".