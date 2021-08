IMSS advierte que no habrá segunda prórroga para outsourcing

Al destacar los buenos resultados que se han dado con la migración de casi tres millones de trabajadores al patrón real, el IMSS advirtió que no habrá una segunda prórroga para cumplir con la reforma al outsourcing. Incluso anunció que mañana o a más tardar el lunes habilitarán el registro para los contratos en materia de subcontratación a través de la plataforma conocida como ICSOE.

"No, la verdad es que no (posibilidad de una ampliación), desde la perspectiva del seguro social estamos más que listo para la fase más particular que le toca con relación al sistema, a lo mejor mañana o lunes ya estaríamos liberando el aplicativo por el cual van a poder registrar los contratos", dijo la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López.

Durante la presentación de la segunda edición del libro "El Outsourcing, tercerización o subcontratación laboral", informó que este miércoles el Consejo Técnico del IMSS aprobó la posibilidad de la migración de los trabajadores que tienen una incapacidad con la condición del argumento que es sustitución patronal derivado de la subcontratación.

Justificó que el universo de sustituciones patronales y el trabajo que han tenido con empresas grandes, hacen prever que no hay ninguna complicación real para seguir migrando en estos días. "El sistema que sacamos y la simplificación del trámite está ayudando mucho, por lo que no veríamos nosotros un problema que nos orillara para hacer una ampliación del plazo, los números que preveíamos se están dando", matizó. Hizo ver que a partir de la prórroga, traían más o menos 250 mil trabajadores migrados por semana, y a parir de la extensión de la fecha límite, este número es de 100 mil a la semana. "Realmente del grueso de los trabajadores que debería migrar, ya ocurrió, no vemos que vaya a darse esta necesidad", aseguró.

Si bien las empresas ahora tienen una nueva forma de construirse y configurarse, no vemos problemas, enfatizó la funcionaria del seguro social. Las reglas de simplificación probablemente ya no aplican porque probablemente se trata de otro mecanismo, como fusiones, escisiones o apertura de sucursales, pero estamos dispuestos a acompañarlos para la transición plena de la reforma, estableció. Por su parte el subprocurador federal de Legislación y Consulta, Gerardo del Rey, comentó que hubo empresas que se acercaron a la Procuraduría Fiscal, para exponer su situación.

Sin embargo, cuándo se les pide dar una razón concreta y real del por qué no pueden transferir a sus trabajadores, "se rompe". "A lo mejor de 40 problemáticas que hemos visto, cuando pedimos la situación real, de dónde están los trabajadores y quién es el pagador, se separan", enfatizó.