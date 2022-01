Incremento de IEPS a gasolinas impactará precios de productos: Concanaco

Al ser el transporte un elemento indispensable para mover la mercancía, el incremento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas que entró en vigor en este 2022, provocará un incremento de precios a mercancías, ya que todas se requieren mover, dijo el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) expuso que "cualquier variación que pueda haber en la gasolina afecta a todos los productos que podamos tener".

En conferencia de prensa, desde León, Guanajuato, el líder del comercio organizado afirmó que "cualquier incremento que pueda haber en la gasolina, claro que afecta, claro que afecta al costo de las mercancías. Entonces, sí se prevé un incremento de todas estas mercancías por el aumento del IEPS a la gasolina definitivamente, esto genera inflación".

Dijo que también está el tema de oferta y demanda, porque hay productos que no están tan disponibles en el mercado y por ello aumentan los precios.

"En el tema de qué productos se esperan aumentos de precios, además de la inflación, como ya lo hemos vivido, también depende del número de productos que puedan ser accesibles para la población, pero esto lo hemos vivido todos los años, un producto escaso pues aumenta su precio", expuso.

Añadió que esperan que no se cierre la actividad productiva a pesar de la cuarta ola de contagios de Covid-19 y añadió que lo mejor es mantener los protocolos sanitarios para evitar contagios.

Para Tejada Shaar el pedir certificados de vacunación no es la solución para dejar entrar a las personas a los edificios públicos o centros comerciales, sino que la concientización de la importancia de las vacunas debe ser fundamental.

"Hay que concientizarlas de que por su bien y por la de los demás hay que estar vacunados...No sé qué tanto se pueda obligar a las personas a vacunarse pero si concientizarlas", agregó.

"En nuestros comercios, en nuestras empresas, guardaremos todos los protocolos de salud que ya conocemos, y aseguraremos que en nuestras empresas no habrá contagios. Pero por ningún motivo habrá cierres, por ningún motivo habrá restricciones de horarios. Todos los giros son esenciales, porque todos representan economía y representan empleo", agregó.

Comentó que el crecimiento económico para 2022 estará entre 3.5% y 4%, con una inflación de 4%, por lo que consideró que "habrá un crecimiento muy importante en el empleo formal''. Esperamos en poco tiempo llegar a los 21 millones de empleos formales".