Indagan a CFE por posibles prácticas monopólicas en mercado eléctrico

Ante la posibilidad de que existan prácticas monopólicas relativas en el mercado de la generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por denuncia contra el agente económico con poder sustancial en el mercado, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ello se da luego de que el Congreso aprobó reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, y a casi dos meses de que se publicó esa legislación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión afirmó que esta investigación no prejuzga a los agentes del mercado, solamente es el "inicio de un procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la Ley Federal de Competencia Económica, ni está determinado en definitiva el o los sujetos a quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la normatividad mencionada, ni se ha determinado aún el mercado relevante".

Regularmente una investigación de este tipo tarda dos años, ya que el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de ciento veinte días hábiles contados a partir de la fecha del acuerdo, el cual se podrá ampliar por cuatro ocasiones.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el "Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica informa el inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de expediente DE-027-2020 por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados, además de servicios y actividades relacionadas con estos mercados en territorio nacional".