Indagan a Pemex por importaciones

TEXAS, EU.- El gobierno federal investiga el esquema de importaciones de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde 1992 ha controlado PMI Trading Ltd, filial de la petrolera.

Los millonarios contratos realizados para traer combustibles del extranjero —que han llegado a alcanzar cifras de 26 mil millones de dólares anuales, incluyendo gasolinas y diesel— son revisados porque, en diferentes momentos, se han detectado probables compras en exceso.

"Más de lo que demanda el mercado nacional sin aparente razón y que podría constituir una importante fuga de recursos y daño patrimonial", de acuerdo con fuentes del sector energético mexicano presentes en el evento Offshore Technology Conference (OTC), realizado en Houston del 6 al 9 de mayo.

En los últimos años hay registros de semanas en los que se han comprado hasta un millón de barriles diarios, cuando la demanda era menor: "Técnicamente no se explican las compras y si fueron para acumular inventarios, estos no se han fortalecido en los últimos años", detallaron tras solicitar no ser citados.

Durante 27 años se ha mantenido vigente el único contrato de Pemex con su filial PMI Trading Ltd, que de acuerdo con una copia del documento en poder de EL UNIVERSAL, "es una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Irlanda, que realiza operaciones de comercio internacional", y es encargada de salir a los mercados internacionales para negociar las mejores condiciones de precio y tiempo de entrega.

El contrato fue firmado el 20 de febrero de 1992, por el entonces subdirector Comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú y Pedro Hass, director de esa filial, y se renueva de manera automática.