INDEP rematará bienes con valor de 78.7 mdp en tercera subasta

El próximo 17 de mayo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevará a cabo la Tercera Subasta con Sentido Social de Bienes Muebles e Inmuebles 2020 en el Complejo Cultural Los Pinos con valor de salida de 78.7 millones de pesos.

El Instituto dio a conocer la convocatoria de la subasta y detalle de los 257 lotes que la conforman: 80 de vehículos aptos para circular, 30 de autos no aptos para matricular, 60 de joyería, 2 de aeronaves, 6 de inmuebles y 79 de mercancía diversa.

El precio total de salida de estos lotes es de 78.7 millones de pesos. Sin embargo, el monto a recaudar dependerá del número de lotes vendidos y del precio final con el que se adquiera.

Entre las propiedades a subastar destaca el segundo piso de oficinas en la Torre Norte del Centro Empresarial Cancún, Quintana Roo, ubicada en zona hotelera, la cual cuenta con vista al mar con precio de salida de 25 millones 584 mil 721 pesos.

En contraste el lote 50, es el de menor precio que consta de un anillo en oro blanco de 14k con chispas de diamante con un total de 0.7q corte redondo y una perla de 3q oriente regular, peso de 3.7g. con valor inicial de cuatro mil 300 pesos.

También, saldrán a remate dos fincas urbanas; una de ellas cuenta con caballerizas, ubicada en Tijuana, Baja California; la otra está en una zona ganadera y agrícola en Jilotepec, Estado de México.

El resto se ubican en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora.

Los interesados en participar podrán consultar la convocatoria y las bases, en el portal del INDEP, donde se informa la fecha límite de registro y recepción de garantías; así como el listado de bienes con sus características y los precios de salida.

Cabe recordar que en atención a las disposiciones de la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México a causa de la contingencia sanitaria por Covid-19; los primeros 15 participantes que estén registrados y hayan pagado sus garantías por los lotes de su interés, tienen la opción de asistir a la Junta de Postores; o bien, podrán presentar sus ofertas de compra vía telefónica o postura en ausencia como los demás concursantes.

Los participantes que acudan a Los Pinos deberán atender las medidas de Sana Distancia, de manera que están obligadas a usar careta, cubrebocas, guantes, utilización de gel antibacterial y permitir la toma de temperatura al ingresar.

Este evento no contará con espacio para medios de comunicación ni para los acompañantes de los participantes, no obstante, la subasta será transmitida en vivo, a través del portal del instituto.