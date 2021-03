Indigna a mujer que no le respeten precio en euros en tienda Zara de CDMX; usuarios de redes la critican

Una mujer de aproximadamente 35 años llamada en redes sociales como "Lady Profeco", denunció por medio de un video, que en la tienda Zara de una plaza en Metepec no le quisieron respetar el precio de un chaleco que tenía precio en euros, también deseaba llevarse una bolsa que no tenía etiqueta y la quería gratis.

En el video "Lady Profeco" menciona que pidió a los empleados de dicha tienda que le tenían que respetar el precio de 19.95 euros (488 pesos) que traía el chaleco que quería comprar. Los empleados de la tienda le negaron el cobro en euros, porque en el sistema "está estipulado" el cobro en pesos.

"La Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 7, dice que tienes que respetar el precio exhibido", dijo la mujer.

En el caso de la bolsa que planeaba adquirir gratis, el producto no tenía etiqueta en euros ni en pesos, por tal motivo personal de la tienda le negó la compra, y le dijo que esa bolsa no se la podían "hacer válida ni por euros ni por nada por que no tenía precio".

Para finalizar, "Lady Profeco" dijo que los mexicanos no se deben quedar callados ante alguna injusticia: "ármenla de pedo, 45 veces, literal. O sea. Vamos a hablar con Profeco y ya tengo evidencia de la bolsa sin precio, de la bolsa en euros y del chaleco. Vamos a hablar con los encargados de la plaza, vamos a ver qué se resuelve. Pero no se queden callados, de verdad".

Tras la publicación, usuarios de redes criticaron la actitud de la compradora.