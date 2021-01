Industria aérea pide no imponer cuarentenas para viajeros en AL

Las asociaciones que representan a la industria aérea en América Latina solicitaron a las autoridades no volver a imponer medidas que ya habían sido suspendidas, como las cuarentenas de dos semanas para pasajeros internacionales, además de las prohibiciones de vuelos hacia ciertos destinos.

La cuarentena se está exigiendo en algunos países, además de las pruebas PCR y tests.

El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) y la Organización Civil de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (CANSO por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación ante las "intempestivas medidas y restricciones" que afectan los viajes aéreos en América Latina y el Caribe.

Los aeropuertos de la región han constatado una recuperación sostenida desde junio pasado, alcanzando en noviembre de 2020 el 45% del total de pasajeros de noviembre de 2019.

"Ha sido un esfuerzo conjunto por recuperar la confianza de los pasajeros y brindar una experiencia de viaje completamente segura. Los aeropuertos han sido muy estrictos en la implementación de protocolos sanitarios", indicaron en un comunicado conjunto.

Además, sostienen que la aplicación de pruebas previas en lugar de cuarentenas ha demostrado ser una alternativa eficaz.

Argentina, Colombia, Chile y Perú suspendieron todos los vuelos desde el Reino Unido, en un intento por evitar el ingreso de la nueva variante del Covid-19.

Uruguay, Cuba, Panamá, Colombia y Chile además piden una prueba PCR negativa para Covid-19 a los viajeros provenientes del extranjero.

Honduras no permite la entrada al país a quienes hayan estado en Sudáfrica y Reino Unido en los 21 días anteriores, si se trata de hondureños deben guardar cuarentena si vienen de estos dos países.

"Con la llegada de los meses de verano en el Cono Sur de la región esperábamos una recuperación más acelerada; sin embargo, la imposición de nuevas medidas y restricciones restará incentivos para viajar", dijo Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC.

"No podemos volver a los cierres de fronteras ni reimponer obstáculos a los pasajeros. Reiteramos la disposición para trabajar con los gobiernos en la implementación de mecanismos efectivos y sostenibles que garanticen la salud de pasajeros y ciudadanos, mientras recuperamos la conectividad y este importante sector económico", apuntó José Ricardo Botelho, director ejecutivo & CEO de ALTA.

"Debemos gestionar cómo vivimos con el virus sin poner en riesgo millones de puestos de trabajo, sin paralizar las economías que dependen de la aviación porque no hay otras alternativas de transporte rápido, seguro y fiable", agregó Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de IATA para las Américas.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, en 2020 la industria del turismo mundial retrocedió 30 años, con mil millones menos llegadas de viajeros y pérdidas aproximadas de 1.1 billones de dólares en ingresos provenientes del turismo internacional.

Por su parte, el Consejo de Viajes y Turismo informó que alrededor de seis millones de empleos en la industria de viajes y turismo y más de 110 mil millones de dólares de contribución al PIB están en riesgo solo en Latinoamérica y el Caribe.