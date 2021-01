Industria automotriz advierte sobre desabasto de semiconductores

Los fabricantes de vehículos y autopartes advirtieron sobre el desabasto a nivel mundial de semiconductores, lo que pone en riesgo la producción automotriz.

En conferencia de prensa, Óscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dijo que la falta de esta materia prima puede mermar el pronóstico de producción de autopartes para enero y febrero.

"Tenemos un desabasto inusual en el tema de semiconductores. A raíz de la pandemia y del 'Quédate en casa' mucha gente está modernizando sus equipos de cómputo, sus teléfonos celulares y eso demanda semiconductores.

"Hay una escasez de oferta de semiconductores que se está desviando hacia tecnología como laptops, computadoras y teléfonos, y la industria automotriz ha pasado a un segundo término", explicó.

INA explicó que el desabasto es mundial y algunos fabricantes de autopartes que utilizan semiconductores en su producto final están enfrentando problemas para manufacturar y abastecer a las armadoras.

Los principales fabricantes de semiconductores están ubicados en Taiwán, Corea, China y Japón.

El pasado viernes, Honda anunció un recorte en la producción del modelo Fit en Japón ante la falta de semiconductores.

Durante el primer confinamiento en 2020, la producción de automóviles disminuyó, por lo que los fabricantes de automóviles recortaron temporalmente los pedidos de semiconductores y los proveedores modificaron sus planes de producción.

Ahora, cuando la producción automotriz se está reactivando, proveedores como Samsung Electronisc, NXP Semiconductors, SMIC o TSMC no alcanzan a cubrir la demanda.

Volkswagen en Alemania; Toyota en Tailandia y Fiat, en Córdoba, Argentina; también han tenido problemas en su producción por el desabasto de semiconductores.

Albín no precisó si algún fabricante en México está directamente afectado por la falta de semiconductores.

"Conforme se incremente la oferta para la fabricación de semiconductores para computadoras, en ese momento se regresará a la normalidad de abastecimiento", indicó.

El año pasado, el valor de la producción de autopartes cerró en 78 mil 212 millones de dólares, un 20% menos respecto al 2019.

No obstante, para 2021 tienen previsto incrementar un 24% el valor de la producción de componentes automotrices para llegar a los 96 mil 971 millones de dólares.

Por su parte, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, descartó que alguna planta en el país tenga problemas para fabricar vehículos por falta de semiconductores.

En diciembre, las plantas automotrices estuvieron operando al 66% de su capacidad, ya que están regresando a los niveles de producción previos a la pandemia.