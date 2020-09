Industria automotriz, preocupada por importación de autos eléctricos

La industria automotriz dijo estar preocupada por la eliminación a los aranceles para la importación de autos y camiones eléctricos tanto nuevos como usados.

El pasado viernes, la Secretaría de Economía eliminó el arancel para la importación de autos y camiones eléctricos, tanto nuevos como usados.

Al respecto, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) expuso que la vida útil de un auto eléctrico es de 7 años y si se permite la importación de vehículos eléctricos con esta antigüedad, se enfrentará el reto de qué hacer con las baterías.

"Es delicado que se abra la frontera a usados eléctricos de hasta 7 años de antigüedad porque hasta donde sabemos, la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos es de 7 a 8 años de vida.

"Entonces, si estas unidades se importan con 7 años de vida útil, en un año no sabemos si hay pensado algo detrás de esto, un programa de manejo de residuos peligrosos como en el caso de las baterías", indicó Cuevas en conferencia de prensa.

Tanto AMIA, como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) le enviaron un documento a la Secretaría de Economía el pasado viernes donde le pidieron que consulten a la industria cuando se vaya a tomar una decisión de este tipo, pues consideran que eliminar estos aranceles no implica una política pública de manera integral.

Por su parte, Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, comentó que en este momento ya se permite la importación a México de vehículos eléctricos nuevos sin pago de arancel para aquellos provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón, países con los que el país tiene un acuerdo de libre comercio.

Y en el caso del consorcio, Hyundai-KIA, con la planta que tienen en Nuevo León, la cual les genera una capacidad exportadora de vehículos, pueden importar vehículos eléctricos de Corea sin pagar arancel.

Por lo que la medida de la Secretaría de Economía queda "muy acotada" a pocos países como China o India, los cuales podrían tener "un beneficio unilateral de la apertura del mercado mexicano sin una correspondencia en reciprocidad", dijo Rosales.

AMDA hizo énfasis en que haber incluido una nueva fracción arancelaria para importar vehículos eléctricos usados con el pago únicamente de 15% de arancel en comparación con el 50% de arancel que pagan los vehículos usados a gasolina, "es muy peligrosa" porque no genera una limitante en el origen y antigüedad de los vehículos cuando están próximos a agotar su vida útil y su valor comercial es de desecho.

El año pasado, se comercializaron 305 autos eléctricos en el país, por lo que su porcentaje de participación en el total de ventas en el mercado mexicano es muy marginal.

La industria automotriz considera que si se quiere incentivar la venta de autos eléctricos en el país, es necesario implementar otras medidas como incentivos fiscales y permitir al 100% la deducibilidad en la compra de este tipo de vehículos.