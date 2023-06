Industria de la moda gasta más en publicidad que en salarios

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La industria de la moda mantiene mayoritariamente trabajos precarios, porque mientras las remuneraciones representan el 1.2% de sus ingresos, el gasto en publicidad es más del triple de ello, de acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el estudio "La precariedad no pasa de moda" se analizaron los datos de 4 mil 414 empresas grandes y medianas del sector comercio al menudeo, incluyendo tiendas de marcas, departamentales y supermercados, es decir, toda la cadena que incluye la manufactura, comercialización de textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios.

Dicha industria ocupa a 3.1 millones de trabajadores en México, pero el 72% carece de un ingreso suficiente para superar la pobreza y el 53% no tiene seguro social. Además de que de los "2 millones con empleo formal, 43% tienen salarios de pobreza".

Pero no solamente tienen bajos salarios sino que un millón trabaja jornadas excesivas superiores a las 48 horas a la semana, de acuerdo con el reporte que integra datos del 2021.

"Del universo de personas que trabajan en esta industria, 2.2 millones tienen un empleo subordinado y asalariado; aun así, el 32% carece de seguro social y 24% no tiene prestaciones.

"Por si fuera poco, el 41% carece de contrato estable y la inmensa mayoría, 93%, carecen de organización sindical. En dos años, la perspectiva salarial para el personal de este sector ha sido negativa".



¿Cuánto gasta en publicidad la industria de la moda?

En contraste y de acuerdo con el segundo reporte de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las grandes y medianas empresas de la moda captan un billón de pesos al año, pero de esa cantidad solamente 1.2% es para remuneraciones.

El estudio se enfocó en 4 mil 414 grandes y medianas empresas, supermercados, tiendas departamentales y comerciales, éstas representan solamente el "0.01% del total de las unidades económicas de la industria de la moda, pero captan poco más de la mitad del total de ingresos de la industria: 1 billón 127 mil millones de pesos al año.

"Ocupan al 30% del personal, tienen una producción anual de 343 mil 800 millones de pesos, 41% del total, y generan 235 mil millones de pesos de valor agregado, esto es, la mitad (49%)", expuso.

Sin embargo, "en publicidad, este segmento de la industria gasta alrededor de 6 mil millones de pesos al año, más del triple de lo que destina a las contribuciones al seguro social, las prestaciones y el reparto de utilidades de todo su personal, que en conjunto suman mil 902 millones de pesos".

Por ello, en el estudio hacen un llamado urgente "a las personas dueñas y directivas de las tiendas de marcas globales de prestigio, de las tiendas departamentales y de las cadenas de supermercados. Bastaría su decisión para reducir significativamente el número y porcentaje de personas que trabajan sin salario suficiente, si deciden tener nóminas libres de salarios de pobreza".