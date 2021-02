INE, con déficit por recorte de 870 mdp en presupuesto

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que el máximo órgano administrativo electoral se encuentra en déficit, a partir del recorte de 870 millones de pesos que hizo la Cámara de Diputados a esta institución.

No es posible fijar metas de ahorro dentro del INE con precisión, porque el gasto del instituto, en año electoral, supera los ingresos que éste tiene.

"Estamos enfrentando un año con un déficit presupuestal que es inédito para un año de organización de elecciones federales, nunca había habido un recorte como el que se nos aplicó (...) sin alguna razonabilidad manifiesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación; se aplicó el recorte y ya", reprochó.

Incluso, recordó Córdova Vianello, al INE no se le asignaron fondos para llevar a cabo la consulta popular el 1 de agosto próximo, para lo cual se requieren trabajos preparatorios, y lo mismo para un eventual ejercicio de revocación de mandato para 2022.

Por ello, agregó, se llevan a cabo pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de que está pendiente el recurso que el INE interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual sigue pendiente.

"Interpusimos una solicitud, también una cuestión a la Suprema Corte para que señale qué es lo que procede en estos términos, y hemos estado en un diálogo permanente con la Secretaría de Hacienda para que se generen los recursos necesarios a fin de poder cumplir con este que es un ejercicio del que depende los derechos fundamentales de los ciudadanos", detalló.

Aunque la consulta popular tendrá que realizarse el 1 de agosto próximo, añadió, hay una serie de actividades que el INE debe desplegar para que se tengan las garantías de un ejercicio serio y bien hecho, espacios en donde se pueda emitir el voto.

"La situación presupuestal que está enfrentando el instituto, teniendo que organizar una consulta y quizás iniciar los trabajos de la primera revocación de mandato que tendría que realizarse aproximadamente en marzo del próximo año, evidentemente coloca en una situación absolutamente nunca antes vista a esta institución", señaló.

El ahorro, dijo, se entiende como lo que resulta y se puede prever, luego de cumplir con las responsabilidades y los gastos necesarios, aplicando medidas de austeridad y de racionalidad.

Córdova Vianello manifestó que el problema es que visto el déficit en el que se encuentra el INE se tiene que hacer una consulta y no hay recursos para ello, pues evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es absolutamente imposible hoy.

La consejera Dania Ravel apuntó que dar mayores encomiendas a los organismos constitucionales autónomos, a la vez que se les disminuye el presupuesto, es una forma sutil, pero eficaz, de menoscabar su actuación.

"Hoy simplemente la democracia no es concebible con la existencia de tres Poderes, ya que los órganos constitucionales autónomos, además de garantizar derechos específicos para las personas, se han convertido en un contrapeso, freno y límite al poder político, pero esto sólo es posible a través de una relación de coordinación con otras autoridades, no jerárquica ni de subordinación", exclamó.

El recorte al INE, puntualizó, se da en un contexto en el que se elegirán 20 mil 412 cargos de elección popular y hay que coordinarse con todos los organismos públicos locales electorales. Además de que se tendrán novedades como el voto por internet de mexicanos que residen en el exterior o el sufragio de personas en prisión preventiva, lo que genera costos adicionales.