Inflación persistirá pese a entusiasmo por el Buen Fin, señalan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Aunque se prevé cierto optimismo y entusiasmo durante El Buen Fin, donde se espera que los consumidores compren televisores para ver el Mundial de futbol, la inflación persistirá, advirtió el Grupo Financiero Ve por Más.

"La inflación va a seguir estando vigente; la inflación subyacente no da tregua y tardará en bajar más que la general. Hay efectos rezagados que darán un dolor de cabeza en el 2023", advirtió el economista en jefe, Alejandro Saldaña.

Durante la presentación de las perspectivas económicas, destacó que, por el tema de los precios, las ventas durante el Buen Fin en términos monetarios deberían ser mayores.

Refirió que cuando hay un entorno económico difícil, lo que se ha visto generalmente, es que la gente se adelanta mucho y hacen sus compras navideñas en noviembre aprovechando el Buen Fin.

En Ve por Más, el panorama que vislumbran para el consumo no ha cambiado; se trataría de una fuerte desaceleración y más acentuada para 2023, puntualizó.

"Para el consumo estamos viendo datos cada vez más difíciles; los datos más recientes no son tan favorables a pesar de que siguen mostrando cierto crecimiento", señaló.

Consideró que, en el muy corto plazo, por el efecto de reapertura de aquí al cierre de año, le puede dar un poco de impulso.

Por ejemplo, mencionó que los hoteles y viajes reservados se van a cumplir, el problema será después en el 2023, sobre todo en la medida en que la inflación tan alta en componentes esenciales como alimentos y energéticos, le quiten poder de compra a los otros, porque la gente va a recortar el gasto en los que no sean tan necesarios.

Además, el incremento en las tasas de interés, advirtió, va a encarecer el financiamiento a través de las tarjetas de crédito para la adquisición de bienes duraderos.

Empresas aumentan inventarios

Por su parte, la analista especializada en el tema de consumo, Marisol Huerta, mencionó que muchas empresas fueron incrementando sus inventarios hasta en un 20%.

"Lo vimos en los reportes de las compañías, lo cual indica que están optimistas a que podría pasar, pero tenemos este tema de una mayor inflación y un gasto que está afectado por parte de las familias", dijo.

Así, para el Buen Fin, esperan un crecimiento muy marginal, y enfocado al tema del Mundial por las televisiones y otros aparatos de sonido; también en la parte de telefonía que seguirá teniendo una gran demanda.

En la parte de cómputo, estimó más estabilidad en las ventas respecto a años pasados que fueron los de mayor demanda.

Del uso de la tarjeta de crédito, destacó que ya se comenzó a notar desde el tercer trimestre para complementar el gasto de las familias, pero en un escenario de desaceleración económica, tendrán que cuidar no caer en cartera vencida.

"Sería un crecimiento marginal para este Buen Fin", anticipó.