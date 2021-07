Inflación supera expectativas; se ubica en 5.75% en julio

La inflación en la primera quincena de julio superó las expectativas de los especialistas, presionada por el alza en el precio de productos como el gas doméstico LP, tortilla de maíz, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento 5.75% en la primera mitad de julio respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que acumula siete quincenas arriba de 5.70%, lo que ya ha comenzado a impactar las expectativas para plazos más largos.

Durante la primera quincena de julio se registró una inflación de 0.37% respecto a la segunda quincena de junio, cifra que volvió a superar a la expectativa del consenso de 0.26% y se constituye en el aumento más elevado para dicho periodo desde 2012.

"El factor de más preocupación es el desempeño de la inflación subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuya variación de precios es más volátil, pues en 8 de las 13 quincenas que van del año ha sorprendido al alza y asestado alguno de sus niveles más altos en el registro histórico", explicó Daniel Arias, analista económico de Monex.

Además, en la dinámica anual este componente ha desplazado al no subyacente como el principal impulsor de la inflación, pues desde que este último alcanzara su máximo en febrero de 12.47% ha descendido 323 puntos base, mientras que el subyacente ha ganado 51 puntos base en el mismo periodo, agregó el especialista.

Entre los genéricos que más incidieron en la inflación durante la primera mitad de julio, destacan: gas doméstico LP con un alza de 4.01%; tortilla de maíz, 1.54%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.48%; cebolla, 12.25%; carne de res, 0.72%; restaurantes y similares, 0.52%; automóviles, 0.69%; servicios turísticos en paquete, 4.05%; refrescos envasados, 0.56%; calabacita, 15.94%.

Por el contrario, los bienes y servicios cuya baja de precios más contribuyeron a contener la inflación fueron: huevo con una baja quincenal de 1.71%; tomate verde, -6.45%; uva, -11.49%; melón, -9.49%; blusas y playeras para mujer, -1.96%; vestidos, faldas y pantalones para niñas, -1.86%; gasolina de bajo octanaje, -0.08%; limón, -3.47%; papaya, -3.62%; y aguacate, -1.39%.

Por estados, los que reportaron la mayor inflación fueron: San Luis Potosí con un aumento quincenal de 0.84%; Guerrero, 0.72%; Puebla, 0.67%; Sinaloa, 0.66%; y Chihuahua, 0.59%. Entre las entidades con menores incrementos, destacan: Ciudad de México, 0.17%; Nuevo León, 0.19%; Morelos, 0.20%; Jalisco, 0.23%; y Yucatán, 0.24%.

El índice de precios subyacente presentó un incremento de 0.31% quincenal y de 4.64% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.55% quincenal y 9.24% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.37% y los de los servicios 0.24%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.33% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.72% quincenal.