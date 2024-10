Infonavit advierte sobre préstamos de efectivo a su nombre

El Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó que no da préstamos de efectivo vía nómina como prometen algunos defraudadores por internet, quienes invitan a los derechohabientes a sacar un crédito Mejoravit Repara o Mejoravit Renueva a través de su nómina, en la que supuestamente les depositarán hasta 100 mil pesos.

En un comunicado, el Infonavit detalló que no otorga préstamos de efectivo vía nómina, no deposita dinero a la cuenta bancaria para mejorar o reparar vivienda.

Los recursos para créditos de mejora se otorgan mediante dos tarjetas

Para obtener un crédito Mejoravit se debe: consultar el saldo de la Subcuenta de Vivienda y precalificarse en el portal de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Reunir los documentos solicitados y llevarlos al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano a su domicilio o iniciar el trámite en línea.

Los trámites no tienen costo y se realizan sin intermediarios.

"Si estás interesado en mejorar o reparar tu casa, Mejoravit Repara o Mejoravit Renueva son los créditos que necesitas para hacerlo, sin afectar la estructura de tu vivienda", afirmó el Instituto.

Requisitos para solicitar créditos

Con Mejoravit Repara se pueden obtener entre 9 mil 901 pesos y 39 mil 606 pesos, sin rebasar el 90% del importe en la Subcuenta de Vivienda. La tasa de interés anual fija es del 10% y se puede elegir pagar el crédito entre uno y cinco años.

Con Mejoravit Renueva, se pueden obtener entre 39 mil 606 pesos y 156 mil 445 pesos, sin rebasar el 90% del importe en la Subcuenta de Vivienda. La tasa de interés anual fija es de 11% y se puede pagar el crédito entre uno y 10 años.

Para obtenerlo, debes cumplir con ciertos requisitos como:

* Ser derechohabiente con relación laboral vigente

* Tu edad más el plazo del crédito no debe ser mayor a 70 años, y si eres mujer no debe exceder de 75 años

* Estar registrado en una Afore

* Contar con registros biométricos actualizados

* No tener ningún crédito vigente con el Infonavit

* Habitar la vivienda a la cual le harás las reparaciones, ampliaciones o mejoras

* La vivienda a la que aplicará el crédito puede estar a tu nombre, al de tu cónyuge, concubino, hijos(as), hermanos, padres, suegros o abuelos

Una vez que se aprueba el crédito, se entregan dos tarjetas, una con el 80% para pagar en comercios autorizados, y la otra con el 20% para disposición del efectivo para el pago de la mano de obra.

En caso de que no necesites mano de obra, el dinero de la segunda tarjeta también podrá ser usado para comprar en los comercios autorizados.