Infonavit niega obligar a trabajadores a comprar boletos para la rifa

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, negó que esté obligando a los trabajadores del Instituto a comprar boletos para la rifa del avión presidencial.

En una nota publicada en su cuenta de Twitter, Martínez Velázquez detalla que durante la reunión trimestral que sostuvo el día de ayer con los trabajadores del Infonavit, los invitó a que participaran en el sorteo de la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre.

"Invité a los trabajadores que así lo desearan a participar en el tradicional sorteo de la Lotería Nacional que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre".

Y agregó: "Sobre ese punto en particular se ha informado incorrectamente en medios de comunicación que he instruido a los trabajadores del Infonavit a adquirir boletos para la lotería. Esto es absolutamente falso y fue difundido mostrando un documento apócrifo".

El director general del Infonavit comentó que al igual que en otras instituciones públicas y privadas, se pusieron a disposición boletos del sorteo para su compra voluntaria por parte del personal del Infonavit.

"Personalmente he promovido el sorteo de forma franca y transparente. En la cultura laboral de nuestra institución la solidaridad es un valor fundamental, sobre todo en momentos de crisis".

"Hemos promovido otras donaciones al sector salud y diversas causas sociales, y hemos facilitado los mecanismos para realizarlas. Las compras de boletos son absolutamente voluntarias", apuntó.

El Infonavit agregó que desde el inicio de la emergencia sanitaria se invitó a los trabajadores a apoyar al sector salud a través de donaciones a la Fundación IMSS, pero de manera voluntaria.