Infonavit ofrece planes para pagar en contingencia sanitaria

Para seguir apoyando a los trabajadores en la conservación de su patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pone al alcance de sus acreditados una serie de soluciones que reconocen la voluntad de pago.

Estas medidas se pueden aplicar para quienes ya no alcanzaron a solicitar algún tipo de apoyo durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Dado que algunos acreditados podrían continuar en situación de desempleo o haber iniciado una relación laboral con un ingreso menor al que tenían antes de la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, el Infonavit pone al alcance de los acreditados las siguientes soluciones de pago:

Fondo de Protección de Pagos. Es un fondo que se conforma con las aportaciones que se integran de los créditos originados a partir de enero de 2009, equivalente al 2% de su pago mensual, que ya está incluido en el descuento por nómina.

Durante seis meses el Instituto completa la mensualidad del crédito, sujeto a una aportación realizada por el acreditado del 10% sobre el factor REA (Régimen Extraordinario de Amortización) más las comisiones correspondientes.

Aplica para créditos originados a partir de enero de 2009. Este beneficio se puede obtener durante 6 meses cada 5 años.

Solución a Tu Medida. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se otorga una reducción temporal en el factor de pago (con un complemento de pago a cargo del Infonavit).

Este beneficio es renovable por las veces que el acreditado lo necesita. Aplica a créditos originados en Veces Salarios Mínimos (VSM) y en pesos entre 2014 y 2017.

Dictamen de Capacidad de Pago. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se ofrece una reducción temporal en el factor de pago tomando como base el ingreso y gasto del trabajador. Aplica a todos los créditos originados en VSM a través de un convenio privado.

Borrón y Cuenta Nueva. Por situaciones de pérdida de empleo o incapacidad de pago, cuando los acreditados acumulan pagos omisos que no requieren de una reestructura o un apoyo especial por parte del Infonavit, se ofrece la capitalización de los omisos del crédito en el saldo insoluto del financiamiento.

Estudio Socioeconómico. Ante cualquier situación en la cual el acreditado quede económicamente vulnerable por problemas de salud o económicos, se ofrece este beneficio que contempla una reducción en el factor de pago hasta el monto que el acreditado pueda pagar con base en la elaboración de un Estudio Socioeconómico y autorización del Delegado Regional.

Aplica para todos los acreditados, con financiamientos denominados en VSM o pesos.

Apoyo para Pensionados y Jubilados. Ante la jubilación del acreditado, se ofrece la sustitución del último salario registrado como base de pago del acreditado, por el monto de su pensión. Solo aplica a créditos en VSM y está condicionado al pago mensual.

Apoyo por Paro Técnico. Consiste en una reducción del 25% del pago mensual, por un periodo de hasta 12 meses, en caso de que la empresa en la que labore el acreditado se encuentre en paro técnico.

Aplica en todos los créditos originados en VSM, a todos los acreditados que pagan bajo el Régimen Ordinario de Amortización (ROA) y con factor de pago fijo.

Para acceder a estos beneficios, el Infonavit, a través de las Agencias de Soluciones, contactará a los trabajadores que aún no recuperan su empleo y que tuvieron acceso a alguna de las medidas de protección implementadas ante la emergencia sanitaria para ofrecer las distintas soluciones de pago, en línea con el esquema de cobranza social.

Los acreditados que recuperaron su empleo y aún enfrenten dificultades para pagar su crédito, podrán tener acceso a las soluciones de pago que el Infonavit ofrece, a través del portal institucional (portalmx.infonavit.org.mx) en la ruta Inicio>Derechohabientes>Tengo un crédito>Soluciones para ti.

También pueden comunicarse a Infonatel (800 008 3900), para recibir asesoría.