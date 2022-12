Infonavit presta hasta 2.4 millones de pesos para construir vivienda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- A partir de este martes 20 de diciembre, el Infonavit dará créditos de hasta 2.4 millones de pesos para la construcción de vivienda.

Con esta línea de crédito los trabajadores pueden construir en un terreno propio o adquirir un predio a una desarrolladora que, además, lleve a cabo la construcción.

Si el derechohabiente ya tiene un terreno puede solicitar el crédito en Modalidad Individual:

*Podrá construir de manera directa.

*Los gastos notariales se pueden financiar con el crédito Infonavit, en caso de que el terreno no esté a su nombre.

*Permite contratar a la persona o empresa responsable de generar todo el proyecto de obra hasta la conclusión de la vivienda.

*Para pagar la construcción, el Instituto hace cinco entregas (ministraciones) a la cuenta bancaria designada en la originación del crédito, previa revisión del avance de obra.

Si el derechohabiente NO cuenta con un terreno, puede pedir la Modalidad Integral:

*Puede contratar a un desarrollador autorizado para que, al adquirir el crédito, al mismo tiempo se compre el terreno y se acuerde la realización de la construcción.

*Recibirá apoyo para la construcción completa de su vivienda.

*El Instituto realizará un sólo depósito por el total del crédito a la cuenta de la Entidad Administradora del desarrollador autorizado elegido.

En un comunicado, el Infonavit detalló que, para ambas modalidades, el crédito está denominado en pesos; la vivienda queda como garantía del pago del crédito, la tasa es fija durante toda la vida del crédito y diferenciada, de acuerdo con el salario del trabajador.

La edad del derechohabiente más el plazo del crédito no podrá ser mayor a 70 años y el monto máximo de crédito es de 2 millones 407 mil 347.42 pesos.