Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Infonavit reduce a tres los requisitos para obtener vivienda

Ahora únicamente se requiere de ser derechohabiente, ganar de uno a dos mínimos y no tener algún crédito hipotecario

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:10 p.m.
A
Infonavit reduce a tres los requisitos para obtener vivienda

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), destacó que el instituto redujo los requisitos para que derechohabientes puedan obtener una vivienda.
En conferencia presidencial, el titular del Infonavit destacó que los trabajadores interesados en sacar un crédito para vivienda ya no tendrán que sumar los mil 80 puntos, sino que ahora solo serán tres los requisitos: ser derechohabiente, ganar uno o dos salarios mínimos y no tener algún crédito hipotecario.
"Modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema, porque eran 25 o 30 requisitos; había que juntar, sumar, mil 80 puntos. La instrucción que nos dio la Presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos.
"Hay tres condiciones: una condición, obvia, es que sean derechohabientes; la otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos; y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas tres condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas".
A fin de año se entregarán más casi 5 mil viviendas
 En Palacio Nacional, el titular del Infonavit señaló que a finales de este año se entregarán 4 mil 871 viviendas.
"Tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas. Esto, ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero, bueno, 4 mil 871 viviendas se van a entregar este año.
"Y a partir de enero y ya en adelante se van a incrementar el número de viviendas", destacó.

Infonavit resolverá toda la cartera impagable en diciembre

El titular del Infonavit asegura la resolución de la cartera impagable para diciembre. Conoce los detalles

SLP

El Universal

