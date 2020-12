Ingresos de apps de transporte caen 50%

Los ingresos de las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi disminuirán 50% este año en el país a un monto aproximado de mil 945 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la consultora Statista.

Se estima que el ingreso promedio por usuario este año alcance 64.44 dólares, es decir alrededor de mil 275 pesos, y la penetración del servicio será de 22.5% al cierre del año.

Aunque hubo un crecimiento en el uso de plataformas digitales, las relacionadas con transporte como Uber o DiDi se vieron afectadas, reconoció Carola Aliaga, directora de ventas en México para Rocket Lab.

En el último trimestre de 2019, cuando inició el boom de plataformas como Uber, se facturaban 18 mil millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre de 2020, que es más o menos cuando empezó la pandemia, se facturaron 10 mil millones de dólares, dijo Aliaga.

"Hubo una baja en la facturación de más de 56% y por supuesto que este es el caso de Uber, pero también se vieron súper afectadas DiDi o cualquier aplicación de movilidad", dijo.

En cantidad de viajes, la directiva de Rocket Lab estima que hubo una disminución aproximada de 35% durante el periodo en que se comenzó a desarrollar la pandemia.

Esto vino de la mano del miedo que generó la enfermedad, afirmó, pues nadie se quería contagiar y los usuarios no querían salir a la calle.

Aliaga mencionó que hubo medidas de seguridad, como por ejemplo que los centros comerciales cerraron y la gente comenzó a trabajar en casa, reduciéndose la movilidad.

Sin embargo, cuando empiece a normalizarse la operación de los establecimientos, el crecimiento del consumo de estas aplicaciones será más acelerado, estimó la directiva, "porque la pandemia hizo que los usuarios estén más acostumbrados a usar aplicaciones, el comercio electrónico y lo 'mobile'".

Otro tema que cobró relevancia es la experiencia del cliente en cuanto a cómo una aplicación resuelve problemas que enfrenta el usuario.

Ahora las empresas pasaron a reinventarse, "y no sólo generar procesos que hagan que el usuario esté contento con las aplicaciones, que sean procesos simples que les generen no sólo un usuario con una compra, sino un cliente fiel", señala Aliaga.

Cambio de hábitos. México se enfrenta a un contexto con nuevas variables, incluyendo cambios de hábitos de los usuarios; por ejemplo, mucha gente ya no irá a la oficina con la misma frecuencia, a bares, restaurantes o al aeropuerto, con una recesión económica importante, comentó Gretta González, directora General de viajes Compartidos de Uber México.

"Nos enfrentaremos a un entorno en recesión, por lo que debemos estar preparados y conscientes de que no será una situación lineal, sino más bien con altas y bajas", subrayó.