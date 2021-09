Inseguridad e incertidumbre política, obstáculos a mitad de sexenio: Banxico

A mitad de sexenio, analistas consultados por el Banco de México (Banxico), ven con preocupación los problemas de inseguridad pública e incertidumbre política interna por ser los principales obstáculos para la economía.

Los porcentajes más altos los tienen las condiciones económicas internas y la gobernanza entre las limitantes que estarían impidiendo el avance de la actividad económica, señalados por los 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.

De acuerdo con las respuestas que Banxico recibió entre los días 20 y 30 de agosto, todavía preocupa la corrupción, así como la impunidad y la ausencia de un cambio estructural.

En la percepción del entorno económico, el 55% cree que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos seis meses, pese a que la mayoría asegura que la situación económica está mejor que hace un año.

Un 47% no está seguro que sea un buen momento para las inversiones contra un 38% que afirma que la coyuntura no es propicia.

De ahí que el consenso no modificó sus expectativas para el producto interno bruto (PIB) para el 2022 al quedar en 2.90% con una inflación de 3.75% y una tasa de fondeo en niveles de 5.50%.

En línea con los ajustes que se han hecho para las estimaciones correspondientes a este año, subieron su pronóstico de 6.10% a 6.18% para la economía, pero con una inflación más alta con 6.05% y tasa de fondeo en 5%.

Por lo tanto, anticipan una menor inversión extranjera directa tanto para este como el siguiente año.