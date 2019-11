Interjet niega estar en quiebra; su deuda es menor, dice

En reunión con medios, Gamero expuso que la deuda de Aeroméxico es de 100 mil millones de pesos; la de Volaris es por 56 mil millones y la de Viva Aerobus son 22 mil millones.

En el caso de Aeroméxico, su deuda es 14.4 veces mayor a su capital; mientras que en Volaris es 13.7 veces mayor a su capital y en Viva Aerobus es 13.6 veces superior a su capital.

"Es totalmente falso que Interjet esté o vaya a entrar en una bancarrota. Es totalmente falso que vayamos a dejar de volar a Estados Unidos a partir del 9 de diciembre, dos semanas antes habían dicho que nos iban a bloquear el espacio aéreo en Centroamérica y que ya no íbamos a poder volar a Centroamérica y Sudamérica, seguimos volando", afirmó Gamero.

"El endeudamiento no es malo, pero además de eso, Interjet es la empresa que menor endeudamiento tiene de las cuatro aerolíneas que están en México y se ha pretendido hacer creer lo contrario".

Respecto al litigio que la aerolínea tiene con el SAT por un adeudo fiscal entre los años 2013 y 2017, Gamero comentó que en algunos años ya quedó resuelto el monto que la aerolínea debía pagar y queda solo un pequeño monto por conciliar.

Sin embargo, derivado de este litigio, Interjet no tiene intervenidas ninguna de sus cuentas.

Esta mañana, durante la conferencia matutina con el presidente, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración dijo que Interjet tiene deudas por 840 millones de pesos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su administración actuará con lo que sea necesario para que la empresa de Miguel Alemán Magnani no quiebre, "porque no buscamos la mortandad de los negocios, porque son una fuente de empleo".

El directivo de Interjet con coincidió con el nivel de deuda que se mencionó en la conferencia matutina.

Con relación al conflicto legal entre Grupo Alemán, propietario de Interjet, y Grupo Televisa, por la venta fallida de 50% de las acciones de Radiópolis, Gamero reiteró que Corporativo Coral no tiene nada que ver con Interjet y la aerolínea tampoco está afectada o relacionada con la transacción comercial entre Televisa y Grupo Alemán.

--Acciones legales

El director ejecutivo comercial de Interjet adelantó que la empresa está conformando el expediente para tomar las acciones legales correspondientes en contra de Aeroméxico, por haber contratado a 180 sobrecargos de Interjet durante Semana Santa.

"Un viernes antes de que iniciara la temporada alta, sustrajeron, incitaron a que se retiraran simultáneamente de Interjet 180 sobrecargos y la falta de esa tripulación nos puso en un problema temporal que causó mucho malestar sobretodo en los pasajeros", explicó Gamero.

Interjet considera que es una práctica anticompetitiva por lo que pedirán la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Mientras que a nivel internacional, denunciarán esta práctica de Aeroméxico ante los organismos que se encargan de regular el tráfico aéreo.