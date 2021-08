Interpretación automotriz de T-MEC debe resolverse pronto: CCE

Las diferencias de interpretación entre Estados Unidos y México en torno a las reglas de origen del sector automotriz del T-MEC deben resolverse en el corto plazo porque, desde ahora, las plantas armadoras deben de definir sus procesos de fabricación de autos del 2024, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

El líder de la máxima cúpula empresarial dijo, en un mensaje que difundió por redes sociales, que el gobierno mexicano pidió iniciar con el mecanismo de consultas y solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para resolver este tema. "Es importantísimo que resolvamos esto, lo resolvamos en el corto plazo", porque las armadoras invierten desde ahora para iniciar con la fabricación de las autopartes que se utilizarán para los automóviles de 2023, 2024 y 2025.

"Los automóviles que se van a vender en el año 2023 y 2024 se deben de iniciar ya en su fabricación, recuerden que esta industria va planendo a muy largo plazo y hoy están empezando a planear las partes que van a integrar el autos del 2024 o 2025", explicó. Por ello, si no hay un acuerdo bajo el esquema de consultas, entonces se iniciará con el panel de controversias, en el que "gente independiente y especializada dará el criterio final, si no nos pudimos poner de acuerdo y será vinculatorio".

Recordó que de un contenido regional en los autos de 62.5% aumentará, de manera paulatina a 65%, 69%, para llegar a 75% de acuerdo a lo que se estableció el T-MEC. Los empresarios de los tres países están de acuerdo en cómo medir el porcentaje de contenido regional en las autopartes, pero la autoridad estadounidense no está de acuerdo.

El diferendo está en que el gobierno mexicano y las armadoras consideran que cuando una parte cumple con el porcentaje, que para este año es de 69%, entonces se toma como 100% de la región, pero el gobierno estadounidense dice que no, que solamente será 69%.