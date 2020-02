Investigan presunta corrupción en entrega de contratos de Pemex a Etileno XXI

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está revisando los contratos que en administraciones pasadas, Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó con la empresa Etileno XXI, involucrada en el escándalo de Odebrecht, y acusó que a esa empresa se le garantizaron precios bajos, se dejó sin gas a las plantas de Pemex para abastecer de gas a esa empresa, además de que recibió créditos de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la entrega de estos contratos hubo influyentismos y corrupción.

"Esto (la entrega de estos contratos) ya no se permitiría en estos tiempos, porque se está haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de Pemex, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas para abastecer gas a esta planta de Odebrecht".

"Para instalar la planta se les dio crédito de Nacional financiera y de Bancomext y hubo influyentismo y corrupción entonces se está revisando el contrato pero lo importante es que ya es pasado, ya se fue, a la historia, al basurero de la historia".

Y agregó: "Se está revisando si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo porque tenemos que actuar con legalidad que haya Estado de Derecho si hay una investigación en este tema, pero lo importante es que nunca más vuelva a suceder esto".

López Obrador señaló que lo importante es que estas operaciones fraudulentas ya no se permiten en la presenta administración "y no solo es por la actitud del gobierno, sino también por la actitud asumida por el sector empresarial".

En este sentido, felicitó a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien dio a conocer un documento sobre la dimensión social y ética del empresario.

"Son ya otras condiciones", agregó.