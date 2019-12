Izzi ofrece guía rápida para usar nuevo menú

Izzi confirmó que cuenta con una nueva guía de programación donde no se perdieron funciones del menú anterior y, por el contrario, se cuenta con más información y más rápida en pantalla.

"No hemos tenido quejas y desde luego cumplimos con todos los requisitos de las autoridades", aseguró Izzi a EL UNIVERSAL.

Además es de las más usadas en América Latina por empresas como Cablevisión Argentina, Liberty Latinoamérica, América Móvil en Centroamérica, Chile, Ecuador y Perú y Cable Onda en Panamá.

Para un mejor uso del menú, Izzi menciona lo siguiente:

1. Presionando una vez el botón de MENÚ del Control Remoto puedes tener al alcance de un clic las opciones más usadas: guía, búsquedas, control parental, canales favoritos, lenguaje de audios alternos y subtítulos. Presionando OK en cualquiera de ellas, te mandará a la opción elegida para que puedas usarla, todo esto solo presionando un botón.

2. Presionando dos veces seguidas el botón de MENÚ del Control Remoto abre todas las opciones de configuración de la guía, para navegarla solo usa los botones arriba y abajo del Control Remoto y para seleccionar alguna opción solo necesitas presionar la tecla con la flecha > (derecha)

3. En la Guía de programación puedes revisar hasta siete días adelante la programación que está por venir e incluso puedes visualizar siete días atrás los programas que ya se emitieron.

4. Además del contenido disponible de OnDemand desde el catalogo, también puedes entrar a www.izzigo.mx o bien descargar el app izzi go (disponible para iOS, Android y computadora) e izzi kids (disponible para iOS y Android) y desde ahí poder visualizar muchísimo más contenido OnDemand.