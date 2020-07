José Ángel Gurría descarta un cuarto mandato en la OCDE

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, informó al Consejo del organismo que no permanecerá otro periodo más al frente.

Lo anterior significa que se mantendrá al frente de la OCDE hasta junio del 2021, que es cuando concluye su período actual, pero no se reelegirá por uno más.

En un tuit, Gurría Treviño dijo: "hoy informo al Consejo de la OCDE que no buscaré un nuevo mandato. Orgulloso de los logros colectivos. Me mantendré trabajando duro hasta junio de 2021 con mi gran staff para fortalecer la OCDE y ayudar a las naciones con sus muchos retos".

Gurría llegó a la Secretaría General del organismo en 2006 por un período de cinco años, el cual se le renovó por dos ocasiones más, la cual concluirá el 1 de junio de 2021, con lo que ya habrá acumulado 15 años al frente de dicho organismo.